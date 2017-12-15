Bir ülke daha nargileyi yasakladı!

The New Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Dr. Diane Gashumba, 15 Aralık itibariyle ülkede nargilekullanımı, reklamı ve ithalinin yasaklandığını açıkladı.
Gashumba, yaptığı yazılı açıklamada, yasağın Dünya Sağlık Örgütünün nargilenin sağlık üzerindeki etkisine dair endişeleri uyarınca alındığını belirterek, "Nargile içmek zarar veriyor, bağımlılık yapıyor ve insan hayatı için tehlikeli." ifadelerini kullandı.
Bakan Gashumba, yasağa uymayanların cezai müeyyidelerle karşılaşacağını kaydetti.
Nargile geçen yıl Tanzanya'da yasaklanmıştı.