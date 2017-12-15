Türkiye için tarihi bir gün

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu 160 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz.Devam eden projelerle 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de 1000 kilometrenin üzerine çıkacak. Açılar metro Türkiye'de bir ilki olacak" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Buradan İstanbul'un tüm ilçelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın şehrimize, tüm İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu hattın 9 duraktan ve 10.5 kilometreden oluşan ilk bölümü olan Üsküdar-Ümraniye'yi en kısa sürede çekmeköy-Sancaktepe'ye kadar olan kısmı da izleyecek. Bir diğer özelliği de ilk sürücüsüz metro olmasıdır. Trenlerin tüm hareketleri kumanda merkezi tarafından izlenecek. Üsküdar'dan binen bir kardeşim inşallah 17 dakikada Yamanevler Durağı'na ulaşacaktır.

Sancaktepe'ye kadar olan bölüm hizmete girdiğinde de bu yolculuk 27 dakika sürecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatmayı da planlıyoruz. İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu 160 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz.Devam eden projelerle 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de 1000 kilometrenin üzerine çıkacak.

Diğer ulaşım hatlarıyla entegre şeklinde planlanan metro projelerimizle İstanbul'u araç trafiğinden tamamen bağımsız bir toplu taşıma haline getirmeye çalışıyoruz. Özellikle bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında katkısı bulanan herkese teşekkür ederim.İstanbul'un 1994 yılında belediye başkanı seçildiğimiz hali ile bugün ki halini karşılaştıran herkes aradaki bariz farkı görecektir. Asya'yı Avrupa'ya bağladık. Denizin altından tüneller ve oradan Haliç'e bağlantıyı kurduk, Haliç'in suyu da tertemiz oldu. Biz, bütün o Haliç'in çamurunu Alibeyköy'deki taş ocaklarına taşıdık. Orayı da temizledik. Adeta Ferhat ile Şirin gibi Şirin nerede? İşte millet. Biz de Ferhat olup dağları deldik. Tünellerin, metroların, metrobüslerin, neredeyse hiçbirinin olmadığı şehir düşünün.Her köşesinden çirkinlik abidesi yıkıntıların çıktığı şehir düşünün. Geçmişine sahip çıkılmayan bir şehir düşünün. Kadınlara, gençlere, sporculara, sanatçılara yönelik hiçbir faaliyeti olmayan bir şehir düşünün. İstanbul böyle bir yerdi Biz buradan bu hale getirdik. Eksiklerimiz var, bazı yanlışlar da yapıldı. Yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak olmaz. Hepsinin farkındayız ve telafi edeceğiz. İstanbul'u aşkla seviyoruz.

Necip Fazıl ne diyor; Ruhumu eritip kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar, içimde tüten bir şey hava renk eda iklim o benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Deniz ve toprak onda ermiş misale ve kavuşmuş rüyalar onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul İstanbul...Ülke olarak bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar karşısında dimdik durarak, bölgemizin de geleceğin de yeni bir ufuk açtığımıza inanıyorum. Meydanı bugün Amerika'ya taşınmış olan sahte dosyalarla ülke ele geçirmeye çalışanlara bırakmadık. Çukurlar kazarak vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Hiçbirinde başarılı olmayınca darbeyle, istikbalimize ve istiklalimize kast edenlere bırakmadık. Silahla kumpasla başaramadıklarını ekonomi ile gerçekleştirmeye çalışanlara bu meydanı bırakmıyoruz. Bu açılış dahi, ülkemizi ekonomi silahı ile köşeye sıkıştırmak isteyenlere verilmiş en güzel cevaptır.Eksiklerimiz yok mu, tabii ki var. Hatta bazı yanlışlar yapılmadı mı, elbette yapıldı. Fakat İstanbul'a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak bile abesle iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız, inşallah hepsini de telafi edeceğiz, çünkü biz İstanbul'u aşkla seviyoruz.

Sadece şu anda ilk etabını açtığımız metro hattının yatırım bedeli 800 milyon euro! Yıllık ihracatımız 155 milyar doları buldu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüme ile dünyada bir numara olduk. İlk üç çeyreğin ortalaması 7.4. Türkiye'nin ekonomik gidişatını olumsuz göstermeye çalışanlar var. Bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip de bu ülkenin düşmanlarına, onların değirmenlerine su taşıyanlara milletimiz sandıkta, 2019 Martında ve 2019 Kasımında gereken cevabı verecektir.