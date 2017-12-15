Sarı Lacivertlilerde Antalyaspor maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen İspanyol golcü Soldado'dan iyi haber geldi.
Soldado takımla çalışmalara başladı. Dizinde şişlik vardı ama takımla çalışmaya başladı. Janssen, Mehmet Ekici ve Hasan Ali'nin tedavisi sürüyor.
Karabük karşısında Fenerbahçe'nin forvetsiz kalma riski de Soldado'nun iyileşmesiyle ortadan kalktı. Soldado, Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Fenerbahçe'ye Karabük öncesi müjde!
Sarı Lacivertlilerde Antalyaspor maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen İspanyol golcü Soldado'dan iyi haber geldi.
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