BM Iraktaki idamlar hakkında konuştu

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta terörle ilgili suçlardan hüküm giyen 38 mahkumun ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde bir hapishanede idam edilmesini kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Dün Irak'ın güneyinde 38 kişinin toplu olarak infaz edilmesi, bizi derinden etkiledi ve dehşete düşürdü." dedi.

Throssell, toplu infazın Irak'ta idam cezasının uygulanma şekline yönelik büyük kaygı uyandırdığına dikkati çekti.

İdam edilen 38 mahkumun terör suçlarından hüküm giydiğini aktaran Throssell, yargılamanın Irak adalet sistemine yönelik şüpheler uyandırdığını ifade etti.

Throssell, Irak'ta bu yıl 42'si eylül ayında olmak üzere 106 kişinin idam edildiğini belirterek, Irak makamlarına tüm infazları durdurma ve adalet sistemini "acil" ve "kapsamlı" şekilde gözden geçirme çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, 24 Eylül'de Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde bulunan El Hut Cezaevi'nde 42 mahkumun idam edilmesinin ülkedeki idam yasasına ilişkin derin kaygı oluşturduğunu açıklamıştı.