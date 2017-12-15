15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Hamsinin fiyatı el yakıyor!

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Hamsinin fiyatı el yakıyor!
Hamsinin azlığı tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Geçen ay kilosu 1.5 liraya satılan hamsiyi bu ay kilosu 15 liraya sattığını söyleyerek, "Hamsi artık vitrinlik oldu" dedi.
Hamsinin fiyatı el yakıyor! Hamsinin fiyatı el yakıyor! Hamsinin fiyatı el yakıyor!

Karadeniz'de avlanan balıkçılar, kasım ayında bollaşan hamsinin aralık ayında kesilmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Kasım ayında kilosu 1.5 liraya kadar düşen hamsi, 1 ay sonra kilosu 15 liraya kadar yükseldi. 

Tezgâhta istavrit 15 lira, mezgit 20 lira, barbun 25 lira, çinekop 25 lira, uskumru ise 25 liradan satışa sunuldu. 15 yıllık balıkçı Bülent Kurt, pahalı olan hamsiye halkın da rağbet göstermediğini söyledi. Geçen yıl aralık ayında kilosunu 5 liradan sattığı hamsiyi bu yıl kilosu 15 liradan sattığını ifade eden Bülent Kurt, şöyle dedi:

"Karadeniz'de hamsi bitti şu anda. Olanları görüyorsunuz. İstavrit var, yerli uskumru var. Hamsi diye bir şey yok. Hamsi Gürcistan'a doğru gitti. Olan hamsinin kilosu da 15 lira ile 25 lira arasında. Karadeniz bitmiştir. Pahalı olmasının sebebi balığın az çıkmasından ve özellikle bilinçsiz avlanmadan kaynaklanıyor. 

Seneye daha kötü olacak. Ufak hamsi tutuyorlar. Yem fabrikasına gönderiyorlar. Hiç halkı düşünen yok. Büyük tekne sahipleri hep kendilerini düşünüyorlar. Onun için bakın Karadeniz ne hale geldi. 2-3 yıl sonra böyle giderse hamsiyi tezgâhlarda değil, resimlerde göreceğiz. Hamsi artık vitrinlik. Pazartesi havalar soğuyor. Geri döner diye umut ediyoruz."

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