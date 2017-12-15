HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Şahin, Kandıra Cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkeme heyetinin hakkındaki suçlamaları okumasının ardından savunmasını yapan Şahin, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Şahin'in avukatı Enver Erdal Şimşek de müvekkiline yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebini yineledi.
Mahkeme heyeti, Edibe Şahin'e terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.