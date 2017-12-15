15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 13°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 155,822 -0.50
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!

»
HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!
Tunceli eski HDP Milletvekili Edibe Şahin, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku! HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku! HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Şahin, Kandıra Cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkeme heyetinin hakkındaki suçlamaları okumasının ardından savunmasını yapan Şahin, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Şahin'in avukatı Enver Erdal Şimşek de müvekkiline yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebini yineledi.

Mahkeme heyeti, Edibe Şahin'e terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacakNazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacakCHP'den ihraç edilen milletvekili Aylin Nazlıaka, 81 ili ziyaret etmeyi amaçlıyor. Nazlıaka, yurt turu kapsamında gittiği Karabük'te kafaları karıştıran bir ifade kullandı.
Yalçın Topçu: Rabbim onları korusunYalçın Topçu: Rabbim onları korusunYerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneğinde yapılan toplantıda konuştu.
HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!Tunceli eski HDP Milletvekili Edibe Şahin, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erdoğan'dan 'Ataşehir' mesajıErdoğan'dan 'Ataşehir' mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretlerErdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’a resmi birer ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesiCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Davamız Kudüs' Konya buluşması mitingine telekonferansla katıldı ve 'Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz.' dedi
  • AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorum15 Aralık 2017 Cuma 15:17
  • Hayır bloku 2019 için bir araya geldi15 Aralık 2017 Cuma 14:03
  • Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler15 Aralık 2017 Cuma 13:50
  • CHP karıştı! İnce'den Tuncay Özkan'a tepki15 Aralık 2017 Cuma 10:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı kabul etti14 Aralık 2017 Perşembe 22:22
  • Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi karar sonrası tebrik!14 Aralık 2017 Perşembe 17:10
  • 'TİKA görevlisi İsrail'de tutuklu'14 Aralık 2017 Perşembe 17:08
  • Bahçeli'den hükümete Filistin teklifi!14 Aralık 2017 Perşembe 15:05
  • Kılıçdaroğlu'ndan 82. il teklifi!14 Aralık 2017 Perşembe 14:30
  • Erdoğan, Sudan Devlet Başkanıyla görüştü13 Aralık 2017 Çarşamba 22:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri