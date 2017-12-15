Şehit düşen polisin babasından acı haber

2015 yılında Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki hain saldırıda şehit olan Zonguldaklı Polis memuru Tansu Aydın'ın babası Fikret Aydın, Antalya’da dün akşam hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Zonguldak’a getirilen Fikret Aydın’ın cenazesi Yayla Mahallesi Fener Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Aydın'ın cenaze namazını ise İl Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Baba Fikret Aydın'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.