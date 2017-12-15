15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: Felaket olur!

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İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Rusya'nın küresel iletişim hatlarına ve denizaltından geçen internet kablolarına yönelik tehdit oluşturabileceğini söyledi.
İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: Felaket olur!
İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: Felaket olur! İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: Felaket olur! İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: Felaket olur!

Peach'e göre iletişim hatlarının korunması, İngiltere ve NATO'nun önceliği olmalı.

Orgeneral Stuart Peach, Londra'da Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, su altı kablolarının kesilmesi veya zarar görmesi durumunda, ekonominin "derhal ve potansiyel olarak felakete yol açacak şekilde" darbe alacağını vurguladı.

Stuart Peach, Rus donanmasının hem konvansiyonel hem de nükleer denizaltılarını ve gemilerini modernleştirdiğine dikkat çekti. 

'ÇOK ÇOK ÖNEMLİ'

Peach, deniz altındaki iletişim hatlarını koruma misyonunun NATO için ne kadar önemli olduğunu anlamanın "çok çok önemli olduğunu" vurguladı.
Su altındaki internet kabloları, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlıyor.

Policy Exchange adlı düşünce kuruluşunun geçtiğimiz günlerde yayımladığı rapora göre, su altı kablo şebekesi 213 bağımsız kablo sisteminden oluşuyor. Kabloların uzunluğu 877 bin 121 kilometreyi buluyor.

Ancak rapora göre, kablolar resmen herhangi bir ülkeye ait olmadığı için, uluslararası hukukta güçlü bir koruması yok.

Buna karşın, küresel iletişimin yüzde 97'yi ve günlük 10 trilyon doları bulan mali işlemler, su altındaki kablolar üzerinden yapılıyor.

DENİZALTI KABLOLARI NEREDE?

Policy Exchange'e göre, çok sayıda kablo sistemi potansiyel olarak risk altında.

Düşünce kuruluşunun raporun sonuç bölümünde, "Deniz altındaki kaplolar, günümüzün altyapı sisteminin vazgeçilemez bir parçası, çağdaş yaşamımız ve dijital ekonomi için hayati önemde. Ancak buna karşın, korunmaları çok yetersiz ve hem karadan hem de karadan düşman devletler ve teröristlerin saldırısına karşı çok korunmasız" deniliyor.

Raporun yazarı olan İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Rishi Sunak, ülkenin deniz altındaki iletişim kablolarına yönelik başarılı bir saldırının güvenliklerine ve ekonomilerine "çok büyük bir darbe vurabileceğini" söyledi.

Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Emekli Amiral James Stavridis de rapora yazdığı önsözde, "Dünya ekonomisinin belkemiğini oluşturan gökyüzündeki uydular değil, okyanus tabanından geçen kablolar ve borular" dedi.

Stavridis, Çin, İran ve Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı uyarırken, yedekte tutulacak daha fazla "karanlık kablolar" olması gerektiğini söyledi ve NATO'nun gerektiği takdirde denizaltındaki kablo sistemini savunmaya hazır olması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl. çapasını sürükleyen bir gemi yıl Manş Adaları ve İngiltere'yi birbirine bağlayan kabloları kopartmıştı.

Kabloların kopması sonucu adalarda internet bağlantısı yavaşlamış, telefonla iletişimde sorunlar yaşanmıştı.

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