K.Kore yanlışlıkla yayınladı! Dünya şokta

Kuzey Kore yanlışlıkla ilk atom bombasının fotoğraflarını dünyaya sunmuş olabilir.

Devlet televizyonunun yayınladığı yarım saatlik görüntülerde ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in atom bombasına benzer bir cismi incelediği bir fotoğraf yer aldı. Kuzey Kore'nin yayınladığı bir görüntüdeki ayrıntı, uzmanlar arasında Pyonyang'ın sahip olduğu ilk atom bombasının fotoğrafını yayınlamış olabileceğine yönelik tartışmaları başlattı.

Devlet televizyonunun 12 Aralık tarihli 30 dakikalık görüntüsü Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katılımıyla yapılan 8. Askeri Mühimmat Endüstrisi toplantısında sırasında çekildi.

Kamera toplantının yapıldığı binada çekim yaparken duvarda bulunan ve Kuzey Kore'nin silah sanayisi alanındaki başarılarını gösteren çeşitli fotoğrafları da kaydetti.

Bunlardan birinde Kim Jong-un'un babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in atom bombasına benzeyen, büyük metal bir silindiri incelediği görülüyor.

Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken, BBC daha önce eski lider Kim Jong-il'in böyle bir fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.

Eski liderin fotoğrafının bilgisayarda üretilmiş bir görüntü olma ihtimalinin de olduğunu belirten BBC, o dönemde Kuzey Kore'nin balistik füzeler için nükleer başlıkları o kadar küçük boyutta üretme kabiliyetinin olduğuna yönelik bir bilgi bulunmadığı yorumunu yaptı.

Ancak fotoğraf gerçekse Kuzey Kore'nin nükleer denemeler yaptığı 2006 ile 2009 yılları arasında çekilmiş olabilir.

'YANLIŞLIKLA YA DA BİLEREK YAYINLADIKLARINA İNANMIYORUM'

Ancak 'news.com.au' adlı haber sitesine konuşan Nükleer Silahların Yaygınlaşmasını Önlemek İçin James Martin Merkezi'nden Shea Cotton "Kim Jong-il rejimi iki adet deneme yaptı. O nedenle o dönemde kesinlikle atom bombasına sahiptiler. Büyük ihtimalle o bombalar fotoğraftaki boyuttaydı" dedi.