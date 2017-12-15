15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kaybıyla 109.330,17 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 336,27 puan azalırken toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,44 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,30 ile iletişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 109,000-110,000 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 109.300 puanın hemen üzerinde tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 1,31 değer kazandı.

Analistler, gelecek hafta ABD'de vergi reformuna ilişkin gelişmelerin piyasaların en önemli gündem maddesi olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 puanın destek, 110.000 ve 110.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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