Adalet Bakanlığı'ndan ABD'ye: İade edin!

Reuters'ın iddiasına göre, Türk Adalet Bakanlığıtarafından ABD Adalet Bakanlığına yazılan mektupta, Mehmet Hakan Atilla davasında tanık olan FETÖ’cü eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın iadesi talep edildi.
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Reuters'ın iddiasına göre, Türk Adalet Bakanlığıtarafından ABD Adalet Bakanlığına yazılan mektupta, Mehmet Hakan Atilla davasında tanık olan FETÖ’cü eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın iadesi talep edildi.