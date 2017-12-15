15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 13°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 155,822 -0.50
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

Yalçın Topçu: Rabbim onları korusun

»
Yalçın Topçu: Rabbim onları korusun
Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneğinde yapılan toplantıda konuştu.
Yalçın Topçu: Rabbim onları korusun Yalçın Topçu: Rabbim onları korusun Yalçın Topçu: Rabbim onları korusun

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneğinde yapılan toplantıda Kırım Tatar Milli Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla 9-26 Aralık 1917 tarihli 1.Kırım Tatar Milli kurultayı ve akabinde ilan edilen Kırım Halk Cumhuriyeti ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“9 Aralık 1917 de Bahçesaray’da Numan Çelebicihan önderliğinde düzenlenilmiş olan Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın 100. yıldönümünü anmış olmaktan onur duyuyorum.

TÜRK İSLAM TARİHİNİN İLK DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

“Türk-İslâm tarihinin ilk demokratik cumhuriyet devleti olan “Kırım Tatar Ahali Cumhuriyeti” bu kurultayda ilan edilmiş; bu şerefli, şanlı kurultaydan sonra da 28 Mayıs 1918’de Türk-İslâm dünyasının ikinci cumhuriyeti olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur.”

KARDEŞLERİMİZİN MENFAATLERİNİ KOLLAMAYA KARARLIYIZ

“Devletimiz milletiyle birlikte, Kırım’ın asli unsuru olan Kırım Tatar Türkleri’nin, kardeşlerimizin ve dindaşlarımızın hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde dün olduğu gibi bügün de, yarın da, kıyamete kadar korumaya, kollamaya, müdafaa etmeye kararlılığı bilinen bir gerçektir.”

“RABBİM ONLARI KORUSUN VE YÜCELTSİN”

Bu vesile Milli Kurultay’ın öncüsü Rahmetli Numan Çelebicihan’ı ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarken, Kırım Tatar Türkleri’nin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve  yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov’u en kalbi dua ve saygılarımla selamlıyor, şerefli Kırım Tatar Türklerinin her bir ferdine selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Rabbim onları korusun ve yüceltsin.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacakNazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacakCHP'den ihraç edilen milletvekili Aylin Nazlıaka, 81 ili ziyaret etmeyi amaçlıyor. Nazlıaka, yurt turu kapsamında gittiği Karabük'te kafaları karıştıran bir ifade kullandı.
Yalçın Topçu: Rabbim onları korusunYalçın Topçu: Rabbim onları korusunYerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneğinde yapılan toplantıda konuştu.
HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!Tunceli eski HDP Milletvekili Edibe Şahin, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erdoğan'dan 'Ataşehir' mesajıErdoğan'dan 'Ataşehir' mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretlerErdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus’a resmi birer ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesiCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Davamız Kudüs' Konya buluşması mitingine telekonferansla katıldı ve 'Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz.' dedi
  • AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorum15 Aralık 2017 Cuma 15:17
  • Hayır bloku 2019 için bir araya geldi15 Aralık 2017 Cuma 14:03
  • Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler15 Aralık 2017 Cuma 13:50
  • CHP karıştı! İnce'den Tuncay Özkan'a tepki15 Aralık 2017 Cuma 10:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı kabul etti14 Aralık 2017 Perşembe 22:22
  • Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi karar sonrası tebrik!14 Aralık 2017 Perşembe 17:10
  • 'TİKA görevlisi İsrail'de tutuklu'14 Aralık 2017 Perşembe 17:08
  • Bahçeli'den hükümete Filistin teklifi!14 Aralık 2017 Perşembe 15:05
  • Kılıçdaroğlu'ndan 82. il teklifi!14 Aralık 2017 Perşembe 14:30
  • Erdoğan, Sudan Devlet Başkanıyla görüştü13 Aralık 2017 Çarşamba 22:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri