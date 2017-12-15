Yalçın Topçu: Rabbim onları korusun

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneğinde yapılan toplantıda Kırım Tatar Milli Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla 9-26 Aralık 1917 tarihli 1.Kırım Tatar Milli kurultayı ve akabinde ilan edilen Kırım Halk Cumhuriyeti ile ilgili şu ifadelere yer verdi:



“9 Aralık 1917 de Bahçesaray’da Numan Çelebicihan önderliğinde düzenlenilmiş olan Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın 100. yıldönümünü anmış olmaktan onur duyuyorum.



TÜRK İSLAM TARİHİNİN İLK DEMOKRATİK CUMHURİYETİ



“Türk-İslâm tarihinin ilk demokratik cumhuriyet devleti olan “Kırım Tatar Ahali Cumhuriyeti” bu kurultayda ilan edilmiş; bu şerefli, şanlı kurultaydan sonra da 28 Mayıs 1918’de Türk-İslâm dünyasının ikinci cumhuriyeti olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur.”



KARDEŞLERİMİZİN MENFAATLERİNİ KOLLAMAYA KARARLIYIZ



“Devletimiz milletiyle birlikte, Kırım’ın asli unsuru olan Kırım Tatar Türkleri’nin, kardeşlerimizin ve dindaşlarımızın hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde dün olduğu gibi bügün de, yarın da, kıyamete kadar korumaya, kollamaya, müdafaa etmeye kararlılığı bilinen bir gerçektir.”



“RABBİM ONLARI KORUSUN VE YÜCELTSİN”



Bu vesile Milli Kurultay’ın öncüsü Rahmetli Numan Çelebicihan’ı ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarken, Kırım Tatar Türkleri’nin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov’u en kalbi dua ve saygılarımla selamlıyor, şerefli Kırım Tatar Türklerinin her bir ferdine selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Rabbim onları korusun ve yüceltsin.