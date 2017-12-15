Metro vagonları 2023’te Türk yapımı olacak

Metro İstanbul, Yenikapı Metro İstasyonu'nda Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin, 744. vuslat yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenledi.

Metro İstanbul, Yenikapı Metro İstasyonu'nda Mevlana Celaleddin-i Rumi, 744. vuslat yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenledi. 'Hakikat Yolundaki Işığımız Hz. Mevlana' başlığı altında düzenlenen anma etkinliği kapsamında yolculara Yenikapı Metro İstasyonu'nda Hz. Mevlana'nın Belh'ten Konya'ya olan yolculuğu açılan sergide çeşitli çizimler ve belgeler ile anlatıldı. Semazen gösterisinin yapıldığı anma etkinliğinde ayrıca yolculara Mevlana şekeri ikram edildi. Serginin 20 Aralık tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.

Açılışta yapılan semazen gösterisini yolcular meraklı bakışlarla izlerken aynı zamanda Mevlana'yı anlatan sergiyi gezme fırsatı buldu. Anma etkinliğini izleyen bir yolcu "Hem İstanbul'a hem de Hz Mevlana'ya aşığız program çok güzel ve anlamlı" diye konuştu.

2023'TE METRO VAGONLARI TAMAMEN TÜRK MALI OLACAK

Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, faaliyete girecek olan Üsküdar-Ümraniye Metrosu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiyi yakından takip ettiğini, Türkiye’de ilk defa sürücüsüz bir metro hattını hizmete açacağını ve bu metro hattında son teknolojik uygulamaların kullanıldığını belirtti. Kutlu, "2023 vizyonu çerçevesinde tüm metro vagonları kendi imalatımız olacak ve tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılacak" dedi.