Aboubakar rekorunu geliştirdi

Vincent Aboubakar, Porto’da kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5 maçta 5 gole ulaştı.
Aboubakar, Portekiz Ligi’nde mücadele ettiği 14 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.
25 yaşındaki başarılı futbolcu, Portekiz Kupası'nı da boş geçmedi ve 4 müsabakada 4 gole imza attı.
Böylece 23 maçta toplam 21 gole ulaşan Vincent Aboubakar, geçen sezon Beşiktaş formasıyla elde ettiği 19 gollük kariyer rekorunu geliştirdi.