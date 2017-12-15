15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Aboubakar rekorunu geliştirdi

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Aboubakar rekorunu geliştirdi
Vincent Aboubakar yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Geçen sezon Beşiktaş’ta kariyerinin gol rekorunu kıran Kamerunlu yıldız, Porto’da rekorunu geliştirdi.
Aboubakar rekorunu geliştirdi Aboubakar rekorunu geliştirdi Aboubakar rekorunu geliştirdi

Vincent Aboubakar, Porto’da kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5 maçta 5 gole ulaştı.

Aboubakar, Portekiz Ligi’nde mücadele ettiği 14 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.

25 yaşındaki başarılı futbolcu, Portekiz Kupası'nı da boş geçmedi ve 4 müsabakada 4 gole imza attı.

Böylece 23 maçta toplam 21 gole ulaşan Vincent Aboubakar, geçen sezon Beşiktaş formasıyla elde ettiği 19 gollük kariyer rekorunu geliştirdi.   

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