15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Erdoğan uyarmıştı: Çipras'tan sürpriz mesaj

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Batı Trakya’da müftülerin seçimi ile ilgili olarak inisiyatif üstleneceklerini açıkladı.
Erdoğan uyarmıştı: Çipras'tan sürpriz mesaj
Erdoğan uyarmıştı: Çipras'tan sürpriz mesaj Erdoğan uyarmıştı: Çipras'tan sürpriz mesaj Erdoğan uyarmıştı: Çipras'tan sürpriz mesaj

Çipras, Brüksel’deki AB Zirvesi’nden sonra Yunan gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında bir soruyu cevaplandırırken, Yunan devletinin tanıdığı resmi müftülerin (tayinli müftüler) Türk Azınlığın büyük bir bölümü tarafından tanınmadığını belirterek, bu durumu düzeltmek gerektiğini söyledi.

"BUNUN ERDOĞAN'LA İLGİSİ YOK AMA BİZ DÜZELTECEĞİZ"

“Bunu yapmalıyız. Çünkü bu durum ne bize yakışır, ne de Azınlığın kendini rahat hissetmesini sağlar. Zaruri bir ihtiyaç söz konusu. Bunun ne Türk-Yunan ilişkileri ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisi var. Yarın olacak demiyorum, zaman içinde olacak ama Yunan devletinin tanıdığı dini liderler, Azınlık tarafından kuşku ile karşılanmamalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı Atina ziyaretinde bu konuda duyulan rahatsızlığı ifade etmişti. 

Hürriyet

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