15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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'Trump'a dur' deme vakti geldi'

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'Trump'a dur' deme vakti geldi'
Eski Fransa Başbakanı Dominique De Villepin, Trump'ın aldığı kararlarla dünya barışını tehlikeye attığını vurgulayarak uluslararası topluma "Trump'a dur deme" çağrısında bulundu.
'Trump'a dur' deme vakti geldi' 'Trump'a dur' deme vakti geldi' 'Trump'a dur' deme vakti geldi'

Eski Fransa Başbakanı Dominique De Villepin, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlarla dünya barışını tehlikeye attığını vurgulayarak uluslararası topluma "Trump'a dur deme"çağrısında bulundu.

De Villepin, BFMTV kanalında katıldığı canlı yayında, Trump'ın Kudüs kararını değerlendirdi.

'BARIŞI TEHLİKEYE ATIYOR'

ABD Başkanının kararlarıyla dünya barışı ve istikrarını tehlikeye attığına, Ortadoğu, Kuzey Kore, ticari anlaşmalar ve iklim konularında aldığı kararların tüm dünyayı tehlikeli bir noktaya götürdüğüne işaret eden De Villepin, uluslararası toplumun Trump'ın bu yanlış kararlarına karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

De Villepin, "Daha güçlü ve daha kolektif bir şekilde dur demek gerekmez mi? Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

BİR ELEŞTİRİ DE ARABİSTAN'A!

Eski Fransa Başbakanı, Suudi Arabistan'ın bölgedeki yeni tavrını da eleştirerek "Bu tutumun bölgede istikrarı tehdit ettiğini, Lübnan ve Yemen'de olduğu gibi durumu daha da kötüleştirdiğini" dile getirdi.

ABD'nin uluslararası sahnede yalnızlaşmaya doğru gittiğini, bunun Amerikan halkına anlatılması gerektiğini vurgulayan De Villepin, ABD'nin daha önce de yanlış kararlar verdiğini, bunun sonuçlarından da Amerikan halkının haberdar edilmesi gerektiğini aktardı.

YILLAR ÖNCE TARİHİ KONUŞMA YAPMIŞTI

ABD'nin Irak'ı işgali sırasında Fransa Dışişleri Bakanı olan De Villepin, BM Genel Kurulu'nda Fransa adına yaptığı konuşmada işgale ve askeri müdahaleye karşı çıkmıştı.

De Villepin'in bu konuşması, Fransa'da olduğu gibi tüm dünyada büyük yankı uyandırmış, "milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği işgalin önlenmesini amaçlayan tarihi bir konuşma" olarak nitelendirilmişti.

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