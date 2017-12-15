Bursa’da trafiğin yoğun olduğu anlarda İzmir yolu Paşaçiftliği ile Acemler Kavşağı arasında akşam saatlerinde seyir halinde kitap okuyan erkek sürücü, diğer araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir yandan kitap okuyan, bir yandan da aracı kullanan sürücü hakkında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada sürücünün isminin İ.B. olduğu ortaya çıktı.
Sürücüye, "kişilere zarar verecek şekilde saygısızca ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan idari para cezası verildi. Ayrıca Karayolları Trafik Kanuna göre sağlık raporu, psikoteknik değerlendirme raporu alınmasına ve ehliyetine el konulmasına karar verildi. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem başlatıldı.
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Türkiye'nin konuştuğu adam hakkında karar!
Bursa’da trafiğin yoğun olduğu anlarda İzmir yolu Paşaçiftliği ile Acemler Kavşağı arasında akşam saatlerinde seyir halinde kitap okuyan erkek sürücü, diğer araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir yandan kitap okuyan, bir yandan da aracı kullanan sürücü hakkında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada sürücünün isminin İ.B. olduğu ortaya çıktı.
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