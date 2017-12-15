TSK: 39 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 8 - 14 Aralık tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman ve Irak’ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Diyarbakır/Hani, Lice, Kocaköy, Kulp; Mardin/Nusaybin, Midyat; Tunceli/Merkez, Hozat, Ali Boğazı, Yastık Deresi; Siirt/Eruh, Bağgöze; Şırnak/Merkez, Güçlükonak, Gabar; Bitlis/Tatvan; Batman/Hasankeyf, Mava Alanı ve Irak’ın Kuzeyi (Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir.

İcra edilen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 5 adet hafif silah, 5 adet mayın, 1 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 5 kg patlayıcı, 681,5 kg amonyum nitrat, 0,5 kg C-4 patlayıcı madde, 8 adet el bombası, bin 371 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 64 adet RPG-7 roketatar roketi, 25 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 13 adet fünye, 30 adet şarjör, 3 adet telsiz, 5 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 128 adet ey yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 27 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 63 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.”

"PKK/KCK terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir”

“PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 112,5 kg kubar esrar, 11 kg toz esrar, 103 bin 350 paket kaçak sigara, 3 bin 95 lt kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir” denilen açıklamada, “Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 892 kişi yakalanmıştır. 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Özellikle Mardin ve Irak’ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir” ifadesine yer verildi.

“Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km’lik alan kontrol altına alındı”

Açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında; Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla, icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 km’lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir.

Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır.

Bu kapsamda 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü” kaydedildi. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır” denildi.