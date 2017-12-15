15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak

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Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak
CHP'den ihraç edilen milletvekili Aylin Nazlıaka, 81 ili ziyaret etmeyi amaçlıyor. Nazlıaka, yurt turu kapsamında gittiği Karabük'te kafaları karıştıran bir ifade kullandı.
Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak

Karabük'e giden bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP İl Başkanı Erdoğan Dinçel ve partilileri ziyaret etti.

CHP il binasındaki ziyarette açıklamada bulunan Aylin Nazlıaka, CHP'ye dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"Bağımsızlık hepimizin karakteridir, bu ayrı bir şey ama bağımlı bir milletvekiliyim. Ama CHP'lilere bağımlıyım. CHP'li bir ailenin içinde büyümüş, bu değerlerle yoğrulmuş olan birisiyim. CHP'li olmak demek bu değerleri içselleştirmiş olmak demektir. Sadece kağıt üzerinde bir üyelikle birlikte tariflenemeyecek kadar değerlidir CHP'nin herhangi bir üyesi olmak.

"BU TALİHSİZ SÜRECİN YAKINDA SONLANAĞINI UMUYORUM"

Ben tabi bu partiden birde milletvekili olmak onuruna erişmiş olan bir arkadaşınızım, bir yoldaşınızım. O yüzden de siyasette bazen değişik süreçler yaşanabiliyor ama ben o süreçlerde bile hiçbir zaman partimden kopmadım ve hiçbir şekilde de bir kırılganlık bir küsme gibi bir süreç yaşamadım. Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak umuyorum. O yüzden bu il ziyaretlerinin arkasında birazda iki yıldır örgütlerle aramızda ki o mesafeyi kapatmak ve tekrar kucaklaşmakta yatıyor. 81 ilimize de gideceğiz. O yüzden şuan burayla birlikte yüzde 25'ini dörtte birini ziyaret etmiş bulunuyorum. Diğer illerimizde de ziyaretler yapıp aynı zamanda Türkiye'nin genel olarak ta bu siyasi süreçte bir fotoğrafını çekmek istiyoruz."

"GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?"

Partisine dönüş sürecinde CHP Genel Başkanlığına adaylığının söz konusu olup olmadığı yönünde yöneltilen soru üzerine ise Aka, şöyle cevapladı:

"Tek bir hedef var partimizde olmak ve partililerimizle siyaset yapmak. Parti şemsiyesi altında zaten bir aradayız ama bunu resmi hale dönüştürmek. Bu bağlarımızı tekrar kuvvetlendirmek ve partimizi tekrar iktidara taşımak. Bunun içindir tüm mücadelemiz. Parti içi bir mücadele değil, partimizi yukarıya taşımaya dönük bir mücadelemiz var bizim. Şuan için zaten bir genel başkan konusunda da herhangi bir tartışma olduğu kanaatinde değilim.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIM"

Genel başkanımızda neredeyse nefessiz bir şekilde yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor, bizlerde onun arkasında ve partinin neferi olarak çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz."

ATATÜRK POSTERİ KRİZİ SONRASI PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar vermişti.

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