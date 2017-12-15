Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha son sözümüzü söylemedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Star Gazetesi'nin organize ettiği Necip Fazıl Ödülleri töreninde bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın "daha Türk milleti olarak, ümmet olarak son sözümüzü söylemedik, inşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz" sözleri büyük alkış aldı.

Erdoğan törende şöyle konuştu:

"15 yıldır büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, soydaşlarının, dindaşlarının, mazlumların ve mağdurların umut kapısı , güven kaynağı bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içindeyiz.

Bugün bizim karşımıza dikilen bazı saldırganlar var ya o zaman onların karşısında kalemiyle duran yegane isim Necip Fazıl Kısakürek'ti.

Biz üstadın ömrü boyunca beklediği İnkılap varya onu gerçekleştirmek için çalıştık, çalışıyoruz.

"BİZ, ŞU VEYA BU GÜCÜN NE DEDİĞİNE DEĞİL, SADECE ALLAH'IN NE DEDİĞİNE BAKTIK"

Şayet tıpkı geçmişte hep yapılageldiği gibi 'otur' denildiğinde otursak, 'sus' denildiğinde sussak, 'ver' denildiğinde versek, 'al' denildiğinde alsak, inanın bana, bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık ama biz şu veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve sadece Allah'ın ne dediğine baktık, sadece ve sadece milletimizin ne dediğine baktık.

"TÜRK MİLLETİ OLARAK DAHA SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK"

Biz Türk milleti olarak daha son sözümüzü söylemedik. Ümmet olarak da son sözümüzü daha söylemedik.

Devlerin kıvranışına, cücelerin çırpınışına aldırmadan tarihin en büyük iman devini ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eğer bugün, içeriden ve dışarıdan sürekli saldırılara maruz kalıyorsak, iftiralara uğruyorsak, davamıza ve onun uğruna adadığımız canımıza kastediliyorsa sebebi işte bu mücadeleden vazgeçmiyor oluşumuzdur.

Dibe çakılan başkaları biz tavan yaptık, tırmanan bir nesil var.

"HAKSIZLIKLARI ELİMİZLE DÜZELTECEĞİMİZ GÜNLERİ DE EN KISA SÜREDE GÖRECEĞİZ İNŞALLAH"

Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle, onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buğz etmenin gerektiğini biliyoruz. Kalple buğz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz.

"KUDÜS GİDERSE KABE'Yİ DE KORUYAMAYIZ"

Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız, Medine giderse Mekke'yi koruyamayız, Mekke giderse Kabe'yi kaybederiz. Kudüs demek İstanbul, İslamabad, Jakarta demektir.

"BOZUK DÜZENE RIZA GÖSTERME MECBURİYETİMİZ YOKTUR"

Düzen bozuk olabilir ama bizim rıza gösterme mecburiyetimiz yoktur. Bu bozuk düzene karşı mücadele edeceğiz.

"BATMAYAN GÜNEŞ'İN DOĞUŞUNA AZ KALDI"

Rabbim'in lütfuyla "batmayan güneş"in doğuşuna az kaldı."