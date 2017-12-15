15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 13°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 156,188 -0.27
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

ABD'den U dönüşü

»
Hafta içinde Kuzey Kore ile koşulsuz olarak" görüşmeye hazır oldukları yönünde açıklama yapan Tillerson, BM Güvenlik Konseyi'nde farklı bir dil kullandı.
ABD'den U dönüşü
ABD'den U dönüşü ABD'den U dönüşü ABD'den U dönüşü

Hafta içinde Kuzey Kore ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır oldukları yönünde açıklama yapan Tillerson, BM Güvenlik Konseyi'nde farklı bir dil kullandı.

Tillerson, Kuzey Kore'ye ekonomik ve diplomatik baskının, bu ülkenin "nükleerden arınması hedefi gerçekleşene kadar süreceğini ve sürmek zorunda olduğunu" dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, bu süreçte "iletişim kanallarını açık tutacaklarını" ifade ederken Kuzey Kore'nin ABD ile "müzakere hakkını kazanması gerektiğini" kaydetti.

ABD'DE BAŞKA, BM'DE BAŞKA

Tillerson, merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Kuzey Kore konusuna değinmiş ve "Diplomatik açıdan daha önce belirttik, Kuzey Kore ne zaman konuşmak isterse biz hazırız. İlk toplantıyı ön koşulsuz yapmaya hazırız." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Tillerson arasında Kuzey Kore politikası noktasında görüş ayrılıkları daha önce basına yansımıştı. Başkan Trump, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir söylem kullanırken Tillerson diplomasinin önemine vurgu yapıyordu.

Tillerson, Asya ziyaretinde Kuzey Kore'ye karşı ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparken, Donald Trump ise bu çalışmaların "boşuna" olduğunu savunmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ebu Süreyya şehit edildiEbu Süreyya şehit edildiİsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde bugün şehit olan 2 kişiden biri engelli Ebu Süreyya'ydı.
AB Liderler Zirvesi açıklaması: Birbirimize girdikAB Liderler Zirvesi açıklaması: Birbirimize girdikMacaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katılan liderlerin siyasi anlamda birbirine girdiğini söyledi.
Türkiye'den bir Kudüs hamlesi daha!Türkiye'den bir Kudüs hamlesi daha!AKPM Türk heyeti, ABD'nin Kudüs kararını gelecek ay toplanacak Genel Kurulunda acil gündeme alınıp görüşülmesi teklifinde bulundu
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde depremEndonezya'da 7,3 büyüklüğünde depremEndonezya'nın Java adasında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
NATO'dan flaş Rusya uyarısı: Tespit ettikNATO'dan flaş Rusya uyarısı: Tespit ettikNATO, üye ülkelerin, Rusya'daki bir füze sisteminin İNF'yi ihlal ettiğini tespit ettiğini belirterek bu durumun ciddi endişeye neden olduğunu bildirdi.
ABD'den U dönüşüABD'den U dönüşüHafta içinde Kuzey Kore ile koşulsuz olarak" görüşmeye hazır oldukları yönünde açıklama yapan Tillerson, BM Güvenlik Konseyi'nde farklı bir dil kullandı.
  • İranlı komutan Suriye'de öldürüldü15 Aralık 2017 Cuma 20:57
  • 'Trump'a dur' deme vakti geldi'15 Aralık 2017 Cuma 20:51
  • Gazze'de bir Filistinli şehit oldu!15 Aralık 2017 Cuma 20:37
  • K.Kore yanlışlıkla yayınladı! Dünya şokta15 Aralık 2017 Cuma 20:34
  • İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: Felaket olur!15 Aralık 2017 Cuma 20:30
  • Türkmen komutandan Sputnik’e 'Afrin' yalanlaması15 Aralık 2017 Cuma 20:28
  • 'Türkiye ile son hazırlıkları yapıyoruz'15 Aralık 2017 Cuma 18:40
  • Şok iddia: İİT Zirvesini sabote etmeye çalıştılar15 Aralık 2017 Cuma 18:20
  • BM Iraktaki idamlar hakkında konuştu15 Aralık 2017 Cuma 17:25
  • İslami Cihad Hareketi İsrail'e meydan okudu15 Aralık 2017 Cuma 16:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri