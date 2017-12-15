15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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NATO'dan flaş Rusya uyarısı: Tespit ettik

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NATO, üye ülkelerin, Rusya'daki bir füze sisteminin İNF'yi ihlal ettiğini tespit ettiğini belirterek bu durumun ciddi endişeye neden olduğunu bildirdi.
NATO'dan flaş Rusya uyarısı: Tespit ettik
NATO'dan flaş Rusya uyarısı: Tespit ettik NATO'dan flaş Rusya uyarısı: Tespit ettik NATO'dan flaş Rusya uyarısı: Tespit ettik

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, INF'nin ABD ve Rusya'da karadan  fırlatılan güdüm füzelerini yok ederek 30 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğini  sağlamak açısından kilit rol oynadığı, istikrara katkıda bulunduğu ve yanlış  hesap yapılması riskini azaltarak çatışmayı engellediği belirtildi.

INF'ye sadık kalınmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, NATO'nun  antlaşmayı koruma konusunda son derece kararlı olduğuna vurgu yapıldı.
 
Açıklamada, ABD'nin INF Antlaşması'nın hükümlerine uyduğu belirtilerek  Rusya'nın antlaşmaya uymamasının aciliyetle ele alınması gereken bir sorun  yaratacağına işaret edildi.
 
Açıklamada, "Müttefikler ciddi endişe yaratan bir Rus füze sisteminin varlığını tespit etmiş bulunuyor. NATO, Rusya'ya bu endişeleri gidermek için şeffaf bir şekilde davranması ve ABD'yle teknik diyalog sürdürmesi çağrısında bulunuyor." denildi.
 
Soğuk Savaş döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet  Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de  imzalanan INF, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzili olan tüm karadan fırlatılan  güdüm füzelerini yasaklıyor.

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