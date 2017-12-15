15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Türkiye'den bir Kudüs hamlesi daha!

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Türkiye'den bir Kudüs hamlesi daha!
AKPM Türk heyeti, ABD'nin Kudüs kararını gelecek ay toplanacak Genel Kurulunda acil gündeme alınıp görüşülmesi teklifinde bulundu
Türkiye'den bir Kudüs hamlesi daha! Türkiye'den bir Kudüs hamlesi daha! Türkiye'den bir Kudüs hamlesi daha!

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma  kararının, AKPM Genel Kurulunda acil gündeme alınıp görüşülmesi için girişimde  bulundu.

'ACİL İŞLER' TALEBİ

Türk heyeti, ocak ayında toplanacak AKPM Genel Kurulunda, Trump'ın  kararı ve bunun Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri, bölgedeki  istikrara etkilerinin "Acil işler" başlığı altında gündeme eklenmesi yönünde  talepte bulundu.

Ulaşılan acil görüşme talebi metninde, Trump'ın kararının, tüm  insanlığın görevi olarak görülen Kudüs'ün tarihi statüsünü koruma ve nihai barışı  sağlamaya yönelik saldırı olduğunun altı çiziliyor.

'TEK ULUSLARARASI KURULUŞ'

Avrupa Konseyi'nin bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin  tanınmasında ortaya koyacağı katkıların sorgulandığı metinde, "AKPM'nin, İsrail  ve Filistin parlamentolarının üyelerinin birlikte temsil edildiği tek  uluslararası kuruluş"olduğuna vurgu yapıldı.

TÜRK HEYETİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

AKPM Türk Heyeti Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan  yaptığı açıklamada, Kudüs'ün statüsünün sadece Müslümanların değil, tüm  insanlığın gündeminde olduğunu ve Avrupa Konseyi'nin Trump'ın bu sorumsuz kararı  karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti. Küçükcan, demokrasi, insan hakları ve  hukukun üstünlüğü gibi konularda 49 üye ülke hakkında kararlar alan Konseyin,  Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik baskı, işkence ve adaletsizlikleri  görmezden gelmemesi gerektiğini ifade etti.

KARAR BEKLENİYOR

"İsrail ve Filistin arasındaki barış sürecini canlandırma: Avrupa  Konseyi'nin katkıları" başlıklı acil gündem talebini, AKPM Genel Kurulu öncesi toplanacak Başkanlık Divanı değerlendirip karara bağlayacak.

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