15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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AB Liderler Zirvesi açıklaması: Birbirimize girdik

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katılan liderlerin siyasi anlamda birbirine girdiğini söyledi.
AB Liderler Zirvesi açıklaması: Birbirimize girdik
AB Liderler Zirvesi açıklaması: Birbirimize girdik AB Liderler Zirvesi açıklaması: Birbirimize girdik AB Liderler Zirvesi açıklaması: Birbirimize girdik

Brüksel’deki zirveye katılan Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerde liderlerin, sınır koruması ve sığınmacıların sınır dışında durdurulması konusunda hemfikir olduğunu ancak sığınmacıların yerleştirilmesi konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti.

Macaristan'a istemedikleri halde yabancıların yerleştirilmek istendiğini iddia eden Orban, “Bu saate kadar birbirimize girdik. Siyasi anlamda mücadele ettik. Hala göçü durdurmak yerine sığınmacıları Avrupa'ya getirmek ve onları zorla dağıtmak isteyenler çoğunlukta ve güçlüler. Bu şekilde Macaristan'a da yabancıları, sığınmacıları istemediğimiz halde yerleştirmek istiyorlar.” ifadesini kullandı.

"İKNA EDEMEDİK"

Sığınmacı konusunda, Polonya, Çekya, Slovakya, Slovenya ve Macaristan'dan oluşan Orta Avrupa ülkelerinin "iyi savaştığını" savunan Orban, “Pozisyonumuzu koruduk ama rakiplerimizi ikna edemedik.” dedi.

Orban, dün, Vişegrad Dörtlüsü'nün (V4: Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) deniz sınırlarını koruması için İtalya'ya ciddi miktarda maddi yardımda bulunmayı ve iş birliği yapma kararı aldığını açıklamıştı.

MACARİSTAN'IN SIĞINMACILARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda kurulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak onları Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

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