S&P'nin Türkiye takvimi açıklandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gelecek yıl 23 Şubat ve 17 Ağustos'ta değerlendireceğini açıkladı.
SP, ülkelere ve yerel yönetimlere yönelik potansiyel gözden geçirme tarihlerini içeren “2018 Değerlendirme Takvimini” yayınladı.
Takvime göre kuruluş, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü 23 Şubat ve 17 Ağustos 2018'de değerlendirecek.
SP, Türkiye’ye yönelik son not açıklamasında yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB " olarak teyit etmişti. Kuruluş, ülkenin kredi görünümünü ise bu yılın başından beri “negatif”te tutuyor.