16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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İspanya Dünya Kupası'ndan men edilebilir

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İspanya Dünya Kupası'ndan men edilebilir
FIFA, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmaması konusunda İspanya Futbol Federasyonuna uyarıda bulundu.
İspanya Dünya Kupası'ndan men edilebilir İspanya Dünya Kupası'ndan men edilebilir İspanya Dünya Kupası'ndan men edilebilir

FIFA, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmaması konusunda İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) uyarıda bulundu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, RFEF'e, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması gerektiği konusunda uyarı mektubu yollandığı belirtildi.

Açıklamada, federasyonların bağımsız koşullarda çalışmasına son derece önem verildiği vurgulanarak, "Önümüzdeki haftalarda FIFA ve UEFA gözlemcileri, Madrid'e gelerek RFEF'teki gelişmeleri yakından takip edecektir." ifadelerine yer verildi.

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle temmuz ayında görevine son verilen eski RFEF Başkanı Angel Maria Villar'ın yerine, geçici olarak Juan Luis Larrea atanmıştı.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre RFEF'te başkanlık seçimi, İspanya'da spordan sorumlu bakanlığın isteği doğrultusunda uzun bir süredir erteleniyor.

MEN EDİLEBİLİR

FIFA'nın uyarısının dikkate alınmaması halinde İspanya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'ndan men edilebileceği ifade ediliyor.

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