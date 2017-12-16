Almanya Cumhurbaşkanı'ndan 'utanç' verici tavır!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD'nin Kudüs kararı sonrası Berlin'de düzenlenen gösterilerde İsrail bayrağının yakılmasını kınayarak, antisemitizmle (yahudikarşıtlığı) mücadele çağrısında bulundu.
İSRAİL ASKERLERİNİN TERÖR ESTİRMESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ
Filistin'de İsrail askerlerinin acımasızca müslümanlara saldırmasını, onlarca şehidi ve yüzlerce yaralıyı görmezden gelen Steinmeier'in konuyu "antisemitizm"e bağlaması hayretle karşılandı.
"YAHUDİ DÜŞMANLIĞI KORKUNÇ YÜZÜNÜ FARKLI ŞEKİLLERDE GÖSTERİYOR"
İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıldönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende konuşan Steinmeier, antisemitizmin Almanya’da bile aşılamadığını belirterek, antisemitizmin "korkunç yüzünü farklı şekillerde gösterdiğini” ifade etti.
Geçen hafta sonu Arap gruplar tarafından Berlin’de düzenlenen gösteride İsrail bayrağı yakılmış ve Yahudi düşmanlığı içeren sloganlar atılmıştı.
Steinmeier, İsrail bayrağının yakılmasının kendisini "üzdüğünü ve utandırdığını” söyledi.