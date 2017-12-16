16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

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Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Ordu merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucuoperasyonunda adliyeye gönderilen 29 kişiden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Ordu, Samsun ve Konya'da gözaltına alınan 29 zanlı, mahkemeye sevk edildi.

Fatsa Adliyesine çıkarılan şüphelilerden 20'si mahkemece tutuklandı; 8'si adli kontrolle, 1'i ise şartsız serbest bırakıldı.

123 kişi tutuklandı

Polis ekiplerince, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alınmış; 28 uyuşturucu hap, 3,5 kilogram esrar, 177 gram "kannabinoid", bir tabanca ve hassas terazi ele geçirilmişti.

Öte yandan, 20 kişinin tutuklanması ile kentte bu yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısı ise 123'e yükseldi.

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