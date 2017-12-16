Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Ordu merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucuoperasyonunda adliyeye gönderilen 29 kişiden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Ordu, Samsun ve Konya'da gözaltına alınan 29 zanlı, mahkemeye sevk edildi.
Fatsa Adliyesine çıkarılan şüphelilerden 20'si mahkemece tutuklandı; 8'si adli kontrolle, 1'i ise şartsız serbest bırakıldı.
123 kişi tutuklandı
Polis ekiplerince, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alınmış; 28 uyuşturucu hap, 3,5 kilogram esrar, 177 gram "kannabinoid", bir tabanca ve hassas terazi ele geçirilmişti.
Öte yandan, 20 kişinin tutuklanması ile kentte bu yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısı ise 123'e yükseldi.