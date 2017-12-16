Bunu yapan yandı! Artık tazminat sebebi!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi açılan boşanma davasında “Eşin telefonlarına cevap vermemek boşanma davasında manevi tazminat verilmesini gerektirir” kararını verdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin telefonlarına cevap vermemeyi, boşanma davasında manevi tazminatla cezalandırırken, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi de yasal mal rejiminin tasfiyesi konusunda ilginç bir karara imza attı.8. Hukuk Dairesi, mahkemelerin tüketme kriterine göre diğer eşin edinilmiş mal üzerindeki alacak hakkının belirlenmesini istedi. Daire, “Edinilmiş malı boşanma davasından önce satan eşin bu parayı boşanma dava tarihine kadar tüketip tüketmediği; tükettiyse, hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı araştırılmalıdır” dedi.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi de 26 Eylül’de boşanma davası öncesi edinilmiş mal olan taşınmazı eşinden habersiz satan, parasını harcayan bir eşle ilgili verdiği bozma kararı mahkemenin mal tasfiyesini nasıl yapacağı konusunda yol haritası niteliği taşıyor.



TELEFONUNU AÇMAMAK TAZMİNAT SEBEBİ



Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin örnek kararında ise “Eşin telefonlarına cevap vermemek boşanma davasında manevi tazminat verilmesini gerektirir” denildi. Bu karar ışığında, arayan eşinin telefonlarına cevap vermeyen ya da meşgule atan eşe boşanma davası sırasında manevi tazminat cezası verilebilecek.