16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Talihsiz kadının cesedi saatlerce sokakta bekledi

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Talihsiz kadının cesedi saatlerce sokakta bekledi
Gaziantep’te yattığı hastaneden taburcu edilen Yasmin El Hammud, hastaneden çıktıktan 400 metre sonra düşüp öldü. Talihsiz kadının cesedi olay yerinden 5 saat sonra kaldırıldı.
Talihsiz kadının cesedi saatlerce sokakta bekledi Talihsiz kadının cesedi saatlerce sokakta bekledi Talihsiz kadının cesedi saatlerce sokakta bekledi

Halep’ten 4 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelip, Gaziantep’in Nizip İlçesi’ne bağlı Tahtani Mahallesi’nde kiraladıkları evde yaşayan Yasmin El Hammud, 2 yıl önce düşüp belinden rahatsızlandı.Genç kız, yeniden rahatsızlanınca, babası Muhammed El Hammud tarafından Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan muayenenin ardından geçen Pazartesi günü Göğüs Kalp Damar Cerrahisi’nde tedaviye alınan genç kız, iddiaya göre, bugün ’İyileştin’ denilerek taburcu edildi.

ÖLÜM RAPORU OLDUĞU İÇİN KALDIRILAMADI

Bugün saat 15.30 sıralarında babası Muhammed ile birlikte Nizip İlçesi’ndeki evlerine gitmek için taksiye binip hastane ile 400 metre mesafede bulunan yolcu minibüslerinin kalktığı Araptarlı Sokak’taki durağa gelen Yasmin El Hammud, burada başını tutup yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi ve ölümünü normal olarak değerlendirip olay yerinden ayrıldı. Ardından gelen cenaze aracının şoförü ise, ölüm raporu olmadığı gerekçesiyle cesedi götüremeyeceğini söyledi.

5 SAAT SONRA...

Geçen bu sürede yerden kaldırılmayan ceset, mahallelilerin tepkisine yol açtı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polisler de, acil sağlık görevlilerini yeniden çağırıp olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri ile cenaze aracı şoförünün birbirini suçlayıp tartıştığı sokakta üzeri battaniyeyle örtülen kızın cesedi, polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hazırlanan tutanakla, 5 saatin ardından tabuta konulup cenaze aracına taşındı. Bekar olan genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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