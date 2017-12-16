Rusya'dan sürpriz konuk: Afrin masada!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un görüşmelerinde Afrin konusunu ele aldıkları iddia edildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile RusyaGenelkurmay Başkanı Gerasimov’un Ankara’da olduğu ve Orgeneral Akar’la görüştüğü ortaya çıktı. Gerasimov’un, ağırlıklı Irak ve Suriye’nin konuşulduğu önceki günkü “üçlü zirve” sonrası başkente gelmesi dikkat çekti.



AFRİN ELE ALINDI



Kulislerden sızan iddialara göre Gerasimov’la Türkiye, Rusya ve İran tarafından denetlenen İdlib’deki çatışmasızlık bölgesi ile PYD/YPG güçlerinin hakimiyeti altındaki Afrin konusu ele alındı. Bu kapsamda İdlib’de TSK tarafından şimdiye kadar 3 ayrı gözlem noktasındaki faaliyetler, geriye kalan diğer 9 gözlem noktasını kurma çalışmaları ile PYD/YPG’nin Afrin’i boşaltmasının konuşulduğu iddia edildi.



Bir süreden beri Türkiye ile Rusya arasında, PYD’nin Afrin’den ayrılması, onların yerine bölgeye Esad güçlerinin konuşlanması seçeneğinin konuşulduğu öne sürülüyordu.

Ortaya atılan bir diğer iddia da Türkiye ile Rusya’nın Afrin konusunda anlaşıp, Rusya denetiminde PYD/YPG’nin çekilmesi sonrası bölgeye Türk askerinin yerleşeceği yönündeydi. Orgeneral Akar’ın görüşmede Rus mevkidaşına üçlü toplantı hakkında da bilgi verdiği öğrenildi.