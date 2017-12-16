Sürpriz tanık Sarraf'ın ifadesini çürüttü!

New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Bugün ifade vermeye başlayan Atilla, Savunma avukatlarından Cathy Fleming'in sorularını cevaplandırdı. Atilla, JFK Havaalanı'nda gözaltına alınıp ilk sorgulanması sırasında FBI ajanları tarafından kendisine sunulan şikayet dilekçesinde yer alan ses kaydı dökümünün kendisine değil, Hakan Aydoğan'a ait olduğunu söyledi.

AİLESİ KONUŞULUNCA GÖZLERİ DOLDU

İfade sırasında yaşamı, ailesi ve iş hayatıyla ilgili bilgiler de veren Atilla'nın zaman zaman duygulandığı gözlerinin dolduğu görüldü. Atilla, kendisi gibi Halk Bankası'nda çalıştığını ifade ettiği eşini en son 269 gün önce gördüğünü söyledi.

Bu arada dünkü duruşmada Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming, duruşmanın bitmesinin ardından Atilla'nın "Adını temize çıkarmak için" ifade vermek istemesinin kendi kararı olduğunu söylemişti.

SÜRPRİZ TANIK KONUŞTU



Duruşmanın öğleden önceki bölümünde savunma avukatlarının tanığı, Türk Hava Yolları çalışanı Semra İbrahimi Hamza da bilirkişi olarak dinlendi.Hamza’ya, savunma avukatlarından Cathy Fleming mahkemede daha önce dinletilen bir ses kaydına ilişkin işadamı Rıza Sarraf’ın ifadelerinde geçen Halk Bankası Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın Atilla’yı yanında aradığı ve talimat verdiği ilişkin açıklamalarında yer alan 10 Nisan 2013 tarihine ilişkin sorular yöneltti.



YALAN İFADE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKACAK

Avukat Fleming'in tarafından o tarihe ilişkin uçuş bilgilerinin yer aldığı belgeler gösterilen Hamza, Atilla’nın söz konusu tarih ve saatte eşi ve oğluyla birlikte İstanbul - Barcelona uçağında olduğunu söyledi. Atilla’nın iddia edilen tarihte, Türkiye saatiyle 14:04’te İstanbul’dan havalandığını, 17:48’te (TSİ) ise Barcelona'ya iniş yaptığını açıklayan Hamza, uçuşlar sırasında yolculara cep telefonlarının da kapattırıldığını söyledi.

THY bilirkişisi Hamza’nın açıkladığı uçuş bilgilerinin, Sarraf’ın yalan ifade verdiğinin değerlendirilmesi bakımından önem taşıyor.

Sarraf’ın yaptığı işbirliği anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, savcılığın ceza indirimi için mahkemeye "5K1.1" denilen bir mektup sunacağı şartlarını ihlal etmesi durumunda ise tekrar yargılanacağı ifade edilmişti.

SAVUNMA AVUKATLARI DAVANIN HÜKÜMSÜZ KILINMASINI İSTEMİŞTİ

Savunma avukatları dün müvekkillerinin yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeden "davanın hükümsüz kılınmasını" istemişti.

Savcılık makamı ise mahkemeye gönderdikleri dilekçede Atilla'nın avukatlarının "davanın hükümsüz kılınması" talebine itiraz etmişti.