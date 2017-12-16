16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Arabistan'dan yeni karar! 2018'den itibaren...

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Arabistan'dan yeni karar! 2018'den itibaren...
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan kadınların, kamyon ve motosiklet sürmesine de izin verileceği bildirildi.
Arabistan'dan yeni karar! 2018'den itibaren... Arabistan'dan yeni karar! 2018'den itibaren... Arabistan'dan yeni karar! 2018'den itibaren...

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da, Trafik Genel Müdürlüğü ve  Karayolları Güvenlik Güçleri Komutanlığının, kadınların araç kullanımıyla ilgili bazı sorulara verdiği yanıtlar yer aldı.

Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan Suudi  kadınların, kamyon ve motosiklet kullanmasına da izin verileceği kaydedilen  haberde ayrıca Karayolları Güvenlik kontrol noktalarında kadınların görev almasında herhangi bir mahzur olmadığı ve ilerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve donanıma sahip olduktan sonra askeri görevlerde de yer alabilecekleri bilgisi  paylaşıldı.

EHLİYET ALARAK ARAÇ KULLANMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in eylül ayında yayımladığı kararnameyle ülkede Haziran 2018'den itibaren kadınlara da ehliyet alarak araç kullanma izni verilmişti.

Dünyada kadınların araç kullanmasının bir dönem yasak olduğu tek ülke  olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç  kullanması haramdır." fetvasından dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer birçok din adamı kadınların  araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz el-Şeyh gibi bazı din adamları ise bu fetvayı eleştiriyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.

Ülkede "kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması" talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok  kampanya düzenlenmişti.

Riyad yönetiminin 2030 hedefleri arasında kadınların çalışma hayatına katılım oranının yüzde 22'den yüzde 30'a yükseltilmesi de bulunuyor.

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