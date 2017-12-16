Bakan Müjdeli haberi verdi: Yakında açıklayacağız!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “KDV ile ilgili konu Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda şeklini aldı. Önümüzdeki günlerde güzel bir karar ve haber halinde duyurulacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı’ ödül törenine katıldı.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DUYURACAĞIZ

Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, KDV iadeleri ile ilgili düzenlemede sona yaklaştıklarını ifade ederek, “Maliye Bakanımızın KDV ile ilgili en son söylediği bilgiyi burada söylemeyi unuttum. KDV ile ilgili konu Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda şeklini aldı. Son haline dönüştürerek önümüzdeki günlerde inşallah güzel bir karar ve haber halinde duyurulacak” dedi.