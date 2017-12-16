16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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İşte FETÖ talimatının en somut belgesi

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İşte FETÖ talimatının en somut belgesi
ABD’deki kumpas davasında savunma tarafı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in FETÖ üyesi hâkimlere gönderdiği talimat mektubunu ortaya çıkardı.
İşte FETÖ talimatının en somut belgesi İşte FETÖ talimatının en somut belgesi İşte FETÖ talimatının en somut belgesi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 2015 Nisanında yaşanan tahliye krizine ilişkin kamikaze hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer’e imzalı talimatverdiği ortaya çıktı. Talimatın, kapatılan Zaman gazetesinin yöneticilerinden Fevzi Yazıcı tarafından elektronik hafıza kartında ABD’den getirildiği belirlendi. 19 Nisan 2015 tarihli mektupta‘Muhterem Asliye Ceza Hakimi Medrese-i Yusufiye’deki kardeşlerimizin salıverilmelerinin lüzumunu hissettim. ‘Onları çok rahatlıkla salıver Allahım’ duasına siz de iştirak edersiniz inşallah. Sizin bu gayretiniz vesilesiyle 10 milyon aile sevinecek inşallah. Fikriyatımızın paralel olması hesabiyle bunu sizden rica ediyorum. Gözlerinden öperim” ifadeleri yer aldı.

KURYELİK YAPTI

Kurye olarak görev yaptığı anlaşılan Fevzi Yazıcı’nın 8 Nisan 2015’te yurt dışına çıktığı ve tahliye krizinden önce 18 Nisan 2015’te yurda giriş yaptığı belirlendi. Bu tarihten 2 gün sonra ise FETÖ tutuklularına yönelik skandal korsan tahliye kararı 29. Asliye Ceza Hakimi Metin Özçelik ve 32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Başer tarafından verildi.

BAŞSAVCILIK: EN SOMUT BELGE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Yazıcı’nın evinde bulunan belgelerle ilgili açıklama yaptı. Fidan şunları söyledi: “Evinde ele geçirilen dijital materyellerde, örgütün ‘Salıverme kumpasına’ ilişkin teröristbaşı Fetullah Gülen’in örgüt mensuplarına verdiği en somut talimat belgesi ortaya çıktı. Bu talimatı alan örgüt yöneticileri Mustafa Başer ve Metin Özçelik, tüm FETÖ üyesi şüphelileri (63 kişi) 25 Nisan 2015 tahliye etmiştir. Bu şüpheliler arasında Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Yurt Atayün Ömer Köse, Yasin Topçu ve sözde ABD’deki davada tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz da bulunuyor. Bu usulsüz tahliye kararı, (aynı gece) İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince yok hükmünde sayılmış ve bu örgüt üyeleri tahliye edilmemiştir.”

Gülen’in talimatı kapatılan Zaman gazetesinin yöneticilerinden Fevzi Yazıcı tarafından getirildi.

GÜLEN İMZALI SAAT DE ÇIKTI

Yazıcı’nın söz konusu Fetullah Gülen imzalı yazılı talimatını içeren belgeyi yurtdışından yanında getirdiğini belirten Başsavcı Fidan, “söz konusu belgedeki teröristbaşı Gülen’e ait imzanın, Yazıcı’dan ele geçirilen saat ve çekte yer alan imzalar ile aynı olduğunu” söyledi. Yazıcı’nın yanında getirdiği diğer belgelerle ilgili sorgulamanın devam ettiği, 100’e yakın flash diskin ele geçirildiğini belirten Fidan, söz konusu talimatı içeren belgenin de sözde ABD’deki yargılamaya girdiğini anımsattı.

FETÖ’YÜ DİRİLTME KUMPAS DAVASI

Fidan, ABD’de görülen sözde davada FETÖ’yü diriltme ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef alan bir kumpas davası olduğunu söyledi. Bu sözde dava üzerinden 17/25 Aralık süreci, MİT TIR’ları ve sözde Selam Tevhid kumpasının meşrulaştırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Fidan, ‘’Bu kumpasların Türkiye ayağında görev alan FETÖ’cü emniyet ve yargı mensupları ile bunlarla işbirliği içerisinde çalışan yabancı istihbarat servisleridir’’ dedi.

EŞLERİ ABD’YE BİRLİKTE GİTMİŞ

FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz’ın ByLock kullanıcısı olduğunu anımsatan Başsavcı Fidan, 25 Ocak 2015’te Korkmaz’ın, Nazmi Ardıç’ın, Ali Fuat Yılmazer’in ve darbe teşebbüsüne katılan bir TSK mensubunun eşlerinin birlikte ABD’ye gittiklerini söyledi.

YENİ ŞAFAK

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