16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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O masanın sırrı çözüldü!

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Hafta başında Ankara’da gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesinde kurulup daha sonra sahneden indirilen masanın sırrı ortaya çıktı.
O masanın sırrı çözüldü!
O masanın sırrı çözüldü! O masanın sırrı çözüldü! O masanın sırrı çözüldü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin zirvesinden sonra  Türk ve Rus gazeteciler görüşmelerin tamamlanarak açıklamanın yapılmasını beklediği sırada salona önce bir masa kuruldu.Erdoğan ile Putin’in bir anlaşma imzalayacakları söylentileri yayıldı. Ancak bir süre sonra masa kaldırılarak platforma iki kürsü konuldu ve basın açıklaması düzenine geçildi. Bu olay, “Rusya ile S-400 anlaşmasında bir pürüz mü var?” sorularına neden oldu. Hatta Rus basını, masanın kaldırılmasını “Putin en derin pazarlıkları Türkiye ile yapmış oldu” şeklinde yorumladı. Ancak görüşme sonrası iki lider de 'kredi konusunda çalışmaların bitmesinin ardından anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını' duyurdu.

MASA NEDEN KALDIRILDI?

Edinilen bilgiye göre, ‘anlaşma muamması’, basın açıklaması öncesi devam eden görüşmelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı konusunda yaşanan ikilemden kaynaklandı. Rusya, iki batarya için Türkiye’ye 2.5 milyar dolar teklifte bulunmuştu. Türk tarafı ödemenin kredi kullanmaksızın peşin mi yapılması yoksa kredi garantisiyle mi yapılması konusunda tereddütte kaldı. Bir süre bu konunun netleştirilmesi için istişare yürütüldü. Eğer peşin ödemede karar kılınsaydı, anlaşma Erdoğan ve Putin tarafından görüşmenin ardından imzalanacaktı. Ancak nihai karar 'füzelerin krediyle satın alınması' oldu. Böyle olunca da masa kaldırıldı.

O SİSTEMİ KESİNLİKLE ALACAĞIZ

Kaynaklar, “S-400 konusunda hiçbir sorun yok. Zaten anlaşmalar bu satın alım için yapıldı. Artık buradan dönüş yok. Masa konusu ise, füze sisteminin fiyatı uygun bulunduğundan ötürü ‘acaba peşin mi ödense’ fikri sonrası yaşanmış bir karmaşadan ibaret” bilgisini verdi. 2013 yılında Türkiye’nin düzenlediği ihalede 4 adet füze bataryası için 10 milyar dolar teklif eden Rusya, fiyatta neredeyse yarı yarıya bir indirime giderek 2 batarya için 2.5 milyar dolar teklif etmişti. Kaynaklar, “Tereddüt yok, alacağız. Şu anda finansmanla ilgili çalışmalar yapılıyor. Rusya tarafından finansmanı kim sağlayacaksa krediye garantör ve kefil olacak ve bir taksit tablosu oluşturulacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak anlaşma da finansörlerle yapılacak olan bir kredi anlaşması. Dolayısıyla zaten S-400 alımıyla ilgili anlaşmalar yapılmış durumda” ifadelerini kullandı.

AVANSI ZATEN ÖDENMİŞTİ

Yenişafak Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye, S-400 alımı için Rusya'ya 3 ay önce Ruble üzerinden avans ödemişti. 2 adet bataryanın ilki 2019’da Türkiye’ye teslim edilecek. Ardından da alım garantisi verilen ikinci batarya için görüşmeler başlayacak. İlk S-400’lerin Akıncı Üssü'ne konulması düşünülüyor. Sistemin dost-düşman tanımlamasına ilişkin çalışmalar ise Rusya’da Türk yetkililerin katılımıyla devam ediyor.

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