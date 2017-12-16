“Bu bütçede işçi yok, öğrenci yok. Bu bütçede esnaf yok, emekli yok” diyen Yedekci, bütçe kitapçığının sayfalarını yırtarak yere attı. Kavasların kâğıtları toplamaya çalışması üzerine AK Partililer, Yedekci’nin toplaması gerektiğini belirterek tepki gösterdiler.
Bunun üzerine CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Musa Çam kürsünün etrafında bulunan kâğıtları topladı.
16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Bütçeyi yırtıp attı, toplamak onlara düştü
“Bu bütçede işçi yok, öğrenci yok. Bu bütçede esnaf yok, emekli yok” diyen Yedekci, bütçe kitapçığının sayfalarını yırtarak yere attı. Kavasların kâğıtları toplamaya çalışması üzerine AK Partililer, Yedekci’nin toplaması gerektiğini belirterek tepki gösterdiler.
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