‘Bitcoin’e para yatıran kaybetmeye hazır olsun’

Son dönemde popüler hale gelen sanal para birimi Bitcoin için üst üste uyarı geliyor.

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, ne merkez bankalarının ne de hükümetlerin bitcoin'in para birimi olarak arkasında olduğunu, bundan dolayı bitcoine yatırımın güvenli olmadığını belirtti.

Bailey, bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini, aynı riske sahip olduğunu savundu ve ekledi: "Bu bir para birimi değil. Aslında bu, bitcoin formu içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına bakarak sizi uyarmak isterim. Eğer bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır."



TÜRKİYE DÜNYA ALTINCISI



Bitcoin'in en fazla kullanıldığı ülkelere bakınca ise Çin ön plana çıkıyor. Yılbaşından bu yana bitcoin işlemlerindeki artış oranı en fazla Çin'de gerçekleşirken, Türkiye altıncı sırada yer aldı. Son bir yılda gelişmekte olan ülkelerin bitcoin işlemleri, gelişmiş ülkelerden çok daha fazla gerçekleşti.