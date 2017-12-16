Polis ve jandarmaya saldırı helikopteri

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın attığı tarihi adımı ile jandarmaya 18, polise 9 ATAK saldırı helikopteri verilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hava savunma sistemini güçlendirme kararı doğrultusunda, tarihi bir adım atılacak ve jandarma ile emniyet ilk kez saldırı helikopterlerine sahip olacak. Bu amaçla İtalyan Agusta ile ortak geliştirilen ve Kara Kuvvetleri için 59 adet üretilmesine karar verilen ATAK helikopterlerinin sayısı 86’ya yükseltildi. 27 adet ATAK saldırı helikopterinin 18’nin jandarmaya, dokuzunun ise emniyete verilmesinin planladığı öğrenildi. Bu arada ATAK helikopterine talip olan Pakistan’a 30 helikopter satışı için süren temasların son aşamaya geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İtalyan Agusta Westland firması ile ortak geliştirilen ve Kara Kuvvetleri için 59 adet üretilmesine karar verilen ATAK helikopterlerinin alım sayısı 86’ya çıkarıldı. Milliyet’in edindiği bilgiye göre, aradaki fark uzun süredir talepte bulunan emniyet ve jandarmanın ihtiyacını gidermek için üretilecek.

TARİHİNDE İLK KEZ

ATAK helikopterlerinden şu ana kadar 25 tanesi Kara Kuvvetleri envanterine girdi. Helikopterler yoğun olarak terörle mücadele bölgesinde terörle mücadelede kullanılmaya başlandı. Bu helikopterin üretilmesi ile Türkiye, dışarıdan keşif, saldırı helikopteri ihtiyacını milli imkanlarla gidermiş oldu.

Helikopterden Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 59 tane üretilmesi sözleşmeyle belirlenmişti. Ancak son dönemde üretilecek helikopter sayısının 86’ya yükseltildiği öğrenildi. Projeye eklenen 27 yeni helikopterin emniyet ve jandarma için olduğu öğrenildi. Projenin gerçekleşmesi durumunda iki kurumun da önümüzdeki yıllarda saldırı helikopteri olacak. Helikopterlerden 9’unun emniyete, 18’inin de jandarmaya verilmesinin planlandığı öğrenildi. Bu projeyle Jandarma Genel Komutanlığı da ilk kez saldırı helikopterine sahip olacak.

MÜHENDİSLİK HARİKASI

Özgün silah ve yazılım sistemlerinin entegre edilmesiyle T-129 ATAK Helikopteri, pilotların kullanacağı kasklardan kamera sistemine kadar tam bir mühendislik harikası olarak tasarlandı. Düşme dayanıklılığı bakımından üretilen en sağlam helikopter olarak kabul edilen ATAK’lar, iki motora sahip olarak üretildi.

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