16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Besiciye yeni destek

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Besiciye yeni destek
Karkas et ithalatı izin isteyen besicilere, canlı besi hayvan ithalatı için destek verilecek.
Besiciye yeni destek Besiciye yeni destek Besiciye yeni destek

Bu konuda çalışma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destek paketinde, yüzde 10 olan gümrük vergisinin sıfırlanması ve ithal ettiği hayvanı kesmeyip 3 ay elinde tutan besicilere hayvan başına 250 liralık teşvik verilmesi gündemde. Bakan Fakıbaba’nın yeni destek paketini yıl bitmeden açıklaması bekleniyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Et ve Süt Kurumu’nu karkas et ithalatı izin vermesi ve bu kurumun iki zincir marketle anlaşarak Türkiye genelinde uygun fiyatla kırmızı et ve kıyma satışı başlatması üzerine adeta Ankara’da yatıp kalkan besicilere destek geliyor. Karkas et ithalatı izni isteyen besicilere, canlı besi hayvan ithalatı için destek verilecek. Bu konuda çalışma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın besicileri desteklemek için radikal bir teşvik paketi hazırladığı öğrenildi.

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANIYOR

Pakette yer alması belenen en önemli madde; yurtdışından besi için getirilecek canlı hayvandan alınan yüzde 10 gümrük vergisinin sıfırlanması olacak. Besicilerin çok uzun zamandır beklediği bu adımla et üretiminin artması bekleniyor. İthal ettiği besi hayvanını hemen kesmeyip 3 ay besleyen çiftçilere hayvan başına 250 TL destek verilecek. Bu destek çiftçinin bir besilik hayvan masraflarının yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Bu destekler 200 ve üzeri hayvan sahipleri için geçerli olacak.

DESTEK PAKETİNİN BU AY AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşen yerli hayvan üreticileri, Ankara’daki buluşmadan mutlu ayrıldı. Et ithalatını bitirip tamamen yerli üretimle 80 milyon tüketicinin ihtiyacını karşılama hedefiyle çalışan Bakanlığın, bu ay sonuna kadar radikal desteklerin önünü açacak bu paketin açıklanması bekleniyor.

“İTHAL ET MERAKLISI DEĞİLİM” MESAJI

Yerli besicileri kabul eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, “İthalat meraklısı değilim siz üretin sizden alalım” mesajı verdiği öğrenildi. Görüşmeden Fakıbaba; yeni dönem destek paketlerine ilişkin bilgiler verdi. Yem konusunda da radikal önlemler alma kararı alan Bakanlık, yem için ekim alanlarını koruma ve destekleme için teşvik edici adımlar atacak.

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