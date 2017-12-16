16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Mattis: DAEŞ'in bittiğini söyleyenlere inanmayın

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Mattis: DAEŞ'in bittiğini söyleyenlere inanmayın
ABD Savunma Bakanı James Mattis, "DAEŞ'in bittiğini söyleyenlere inanmayın. Onlarla mücadele etmeye devam ediyoruz' deyip sözlerine İran'ı ekledi.
Mattis: DAEŞ'in bittiğini söyleyenlere inanmayın Mattis: DAEŞ'in bittiğini söyleyenlere inanmayın Mattis: DAEŞ'in bittiğini söyleyenlere inanmayın

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın ofisini ziyaret ederek gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Rusya ve Kuzey Kore ile yaşanan gerginlikler, Myanmar ve Suriye'deki durumlara ilişkin soruları yanıtladı.

'SAVAŞ BİTMİŞ DEĞİL'

"Daha önce bir araya geldiğimizde ABD'nin Suriye'deki varlığının şartlara bağlı olacağını ve Cenevre'deki Suriye görüşmeleri diplomatik bir çözüme varana kadar ABD'nin Suriye'deki varlığını sürdüreceğini söylemiştiniz. Ancak Cenevre görüşmelerinin sekizinci turu da siyasi bir çözüm için şart oluşturma konusunda başarısızlıkla sonuçlandı. Bu konuda yorumunuz nedir?" sorusuna karşılık Mattis, "DAEŞ'in bitmediği ve DAEŞ ile savaşın devam ettiğini" ifade etti.

Mattis, "DAEŞ şimdi dağıtılıyor. Açıkçası savaş bitmiş değil. DAEŞ'in bittiğini söyleyenlere inanmayın. Onlarla mücadele etmeye devam ediyoruz ve ittifakımıza karşı duramıyorlar kaçıyorlar" dedi.

Suriye ordusu ve Rusya'nın da Fırat nehrinin batısında DAEŞ'i sıkıştırdığını ifade eden Mattis, Suriye'deki savaşın bitirilmesi ile ilgili ise "Bunu Cenevre'de Mistura'nın öncülüğünde diplomatların bu işi halletmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Rus uçakları ile ABD uçakları arasında Suriye üzerinde yaşanan önleme olaylarına da değinen Mattis, Rusya ile ABD harekat merkezleri arasındaki iletişim kanalının açık olduğunu ancak Rus uçaklarının neden bu kanal üzerinden iletişime geçmeden ABD'nin hava operasyonu yaptığı bölgeye girdiğini bilmediğini söyledi.

'NEREDE KARMAŞA VARSA ORADA İRAN'IN ELİNİ GÖRÜRSÜNÜZ'

ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a atılan bir füzenin kalıntılarını BM'de sergilemesine yönelik soruları da yanıtlayan Mattis, İran'ın Yemen'de Husi'lere destek vermesi iddialarına değinerek, "İran'ın şu anda yaptıkları yasa dışı ve yaptığımız şey onların yaptıklarını uluslararası topluma göstermektir" dedi.

Bu sergilemenin askeri bir operasyona zemin hazırlamak için değil İran'a uluslararası diplomatik bir baskı kurmak için yapıldığını öne süren Mattis, bundan dolayı ABD generallerinden ziyade BM Daimi temsilcisinin elde edilen delilleri sunduğunu ifade etti.

İran'ın Yemen, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgede istikrarsızlığa yol açtığını savunan Mattis, "Nerede karmaşa varsa orada İran'ın elini görürsünüz" diye konuştu.

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