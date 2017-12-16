16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:07İkindi 15:23Akşam 17:45Yatsı 19:11
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -15°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 155,894 -0.46
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

Şenol Güneş'in Negredo kararsızlığı!

»
Şenol Güneş'in Negredo kararsızlığı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında Alvaro Negredo'yu oynatıp oynatmama konusunda kararsız.
Şenol Güneş'in Negredo kararsızlığı! Şenol Güneş'in Negredo kararsızlığı! Şenol Güneş'in Negredo kararsızlığı!

Başkent ekibi önünde Atiba Hutchinson'ın yerine Gary Medel, Ricardo Quaresma'nın yerine de Jeremain Lens'i oynatmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, İspanyol santrforla ilgili kararını ise bugünkü son taktik idman sonrasında verecek.

Güneş, Negredo'yu ya yedek soyunduracak ya ileri uçta Cenk Tosun'un yerine oynatacak ya da Cenk'le birlikte Negredo'yu ileri uçta görevlendirip maça çift forvetle başlayacak.

Beşiktaş'ın sezon başında Valencia'dan kadrosuna kattığı Negredo, bu sezon 23 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ne yaptın Drogba! Yeni stilini görenler inanamadıNe yaptın Drogba! Yeni stilini görenler inanamadıGeçmiş dönemde Galatasaray'da da forma giyen dünya yıldızı Didier Drogba, yeni stilini Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerine gösterdi.
Şenol Güneş'in Negredo kararsızlığı!Şenol Güneş'in Negredo kararsızlığı!Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında Alvaro Negredo'yu oynatıp oynatmama konusunda kararsız.
İşte FETÖ'nün spor imamıİşte FETÖ'nün spor imamıGözaltına alınan veya tutuklanan ünlü futbolcular, kendilerine toplantı düzenleyip himmet toplayan imamın isminin Ali Şenel olduğunu açıkladı.
Suriyeli sığınmacıya Messi'den büyük sürpriz!Suriyeli sığınmacıya Messi'den büyük sürpriz!Messi, Halep'ten Köln'e kadar beş bin kilometre yol kat eden Suriyeli sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hayallerini gerçeğe çevirdi.
İspanya Dünya Kupası'ndan men edilebilirİspanya Dünya Kupası'ndan men edilebilirFIFA, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmaması konusunda İspanya Futbol Federasyonuna uyarıda bulundu.
Milan'a UEFA'dan kara haber!Milan'a UEFA'dan kara haber!UEFA, Milan'ın Finansal Fair Play ile uzlaşma teklifini reddetti. Milano ekibi önümüzdeki sezon Avrupa'da olmayabilir.
  • Balıkesir'de tek gollü galibiyet15 Aralık 2017 Cuma 22:35
  • Aboubakar rekorunu geliştirdi15 Aralık 2017 Cuma 20:46
  • Fenerbahçe'ye Karabük öncesi müjde!15 Aralık 2017 Cuma 17:24
  • Beşiktaş'a PFDK şoku!15 Aralık 2017 Cuma 17:21
  • Suudi Arabistan sürprizi! Cüneyt Çakır...15 Aralık 2017 Cuma 17:19
  • Paul Le Guen hastaneye kaldırıldı!15 Aralık 2017 Cuma 16:26
  • Emre Çolak: 'Arda abi çok üzgün...'15 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!15 Aralık 2017 Cuma 15:48
  • Trabzonspor'dan F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!15 Aralık 2017 Cuma 15:31
  • Kızılay kan bağışı liginde ezeli rekabet!15 Aralık 2017 Cuma 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri