Şenol Güneş'in Negredo kararsızlığı!

Başkent ekibi önünde Atiba Hutchinson'ın yerine Gary Medel, Ricardo Quaresma'nın yerine de Jeremain Lens'i oynatmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, İspanyol santrforla ilgili kararını ise bugünkü son taktik idman sonrasında verecek.

Güneş, Negredo'yu ya yedek soyunduracak ya ileri uçta Cenk Tosun'un yerine oynatacak ya da Cenk'le birlikte Negredo'yu ileri uçta görevlendirip maça çift forvetle başlayacak.

Beşiktaş'ın sezon başında Valencia'dan kadrosuna kattığı Negredo, bu sezon 23 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.