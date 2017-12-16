16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Toprağın altından su üstünden bal akacak

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Bakanlık "Melen Suyu Projesi" kapsamında inşa edilen isale hattı üzerine 3 adet bal ormanı kuruyor.
Toprağın altından su üstünden bal akacak
Toprağın altından su üstünden bal akacak Toprağın altından su üstünden bal akacak Toprağın altından su üstünden bal akacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla Melen Suyu Projesi kapsamında inşa edilen isale hattı üzerindeki araziye bal ormanları tesis edilecek.

İsal Hattı’nın Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde kalan ve üzerinde hiçbir bitki örtüsü olmayan 95 km’lik güzergâhında bölge arıcılığının desteklenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması maksadıyla 3 adet bal ormanı tesis edilecek.

Her bir bal ormanı için 1’er km’lik alanda arazi hazırlığını tamamlayan ekipler söz konusu sahalara fidan dikimine başladı.

7 MİLYONDAN FAZLA FİDAN EKİLECEK

Bal ormanları için yalancı akasya, defne, ıhlamur, biberiye, kekik, adaçayı ve lavanta türlerinde dikim yapılacak. Bölge arıcılığının desteklenerek organik bal üretimine büyük katkı sağlayacak olan proje kapsamında 7 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak birbirinden farklı projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Melen Projesi ile İstanbul’un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alacağız. Ancak altından su akıttığımız toprakların üstünden de bal akıtalım dedik ve bu işe soyunduk. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ortaya gerçekten muazzam bir proje çıkardık. İsale hattının geçtiği ve üstünde herhangi bir bitki örtüsü bulunmayan bu sahalara bal ormanı tesis etmek gayesiyle harekete geçtik. Proje sayesinde hem İstanbullu vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılayacağız hem de bal üretimi ile köylülerimize yeni bir gelir kapısı oluşturacağız. Proje sonunda 7 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturarak toprağın altından su, üstünden de bal akıtacağız.” 

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Toprağın altından su üstünden bal akacakToprağın altından su üstünden bal akacakOrman ve Su İşleri Bakanlığı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Bakanlık "Melen Suyu Projesi" kapsamında inşa edilen isale hattı üzerine 3 adet bal ormanı kuruyor.
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