Vicdansız sürücü kadına çarpıp kaçtı

Olay, 65 gün önce akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. İddiaya göre, bir mobilya mağazasından muhasebeci olarak çalışan 35 yaşındaki Selda Çıvak iş çıkışı otobüse binip evinin bulunduğu adrese geldi. Yol üzerinde inen Selda Çıvak, yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen motosikletin çarpması sonucu havaya takla atarak yola düştü. Kaza sonrası motosiklette bulunan üç kişiden bir tanesi gelerek Selda Çıvak’ın durumunu kontrol ederken, diğer iki kişi olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın dakikalarca yardım bekledi

Hızlı bir şekilde gelen motosikletin çarpması sonucu havada takla atarak yola düşen Selda Çıvak, dakikalarca yardım bekledi. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak haber verdi. Selda Çıvak yerde yattığı sırada trafikte akışın devam etmesi ve sürücülerin yardım etmemesi pes dedirtti. Ambulansın gecikmesi üzerine yoldan geçen bir sürücü, yaralı kadını alarak çevrede bulunan en yakın hastaneye götürdü. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Selda Çıvak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“Bir ipucu bekliyoruz kardeşime çarpan sürücüyü arıyorum”

Olayı anlatan Selda Çıvak’ın acılı kardeşi Soner Çıvak, “İş çıkışı otobüse biniyor ve Avrupa konutlarının orada iniyor. Karşıdan karşıya geçerken motorun biri geliyor üzerinde üç kişinin olduğunu söylüyorlar. Motorun çarpması sonucu kız kardeşimiz sürükleniyor. Biri kalkıp sitelerin önündeki güvenliğin oraya giderken diğer iki kişi olay yerinden kaçıyor. Güvenliğe daha sonra vuran motosikletin plakasını sorduğumuz da bilmediklerini söylediler. Çok üzgünüz bir yerden gören biri plakasını söylerse ya da gören işiten birileri yardımcı olursa rica ediyoruz ya bizlere ulaşsınlar ya da gereken yerlere bildirsinler. Bir ipucu bekliyoruz kardeşime çarpan sürücüyü arıyorum” dedi.

Bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan feci kaza kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde karşıdan geçmeyen çalışan bir vatandaşa motosiklet çarparak savuruyor. Savrulan vatandaş yol üzerince dakikalarca yardım beklerken trafik akışının devam etmesi görülüyor. Çevreye saçılan eşyaları toplanan vatandaş daha sonra başka bir vatandaşın yardımıyla hastaneye kaldırılıyor.