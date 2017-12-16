16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Bir günde silinecek! Son gün 31 Aralık

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Tüketiciler Derneği, kullanım süresi dolacak olan puanların kullanımları için “unutmayın” uyarısında bulundu.
Bir günde silinecek! Son gün 31 Aralık
Bir günde silinecek! Son gün 31 Aralık Bir günde silinecek! Son gün 31 Aralık Bir günde silinecek! Son gün 31 Aralık

TÜDER Başkanı Levent Küçük, yıl sonuna yaklaşılırken kredi kartlarında ya da bazı mağaza kartlarında biriken puanların para karşılıklarının kullanılması gerektiğini çünkü bu puanların yeni yılda silinebildiğini belirtti.

Küçük, bankaların alışverişi cazip kılmak, kartların daha çok kullanımını sağlamak amacıyla “para puan” kampanyaları ve promosyonları yaptıklarını anımsattı. Sektör anlamında hemen hemen her bankanın bu uygulamayı yaptığını anlatan Küçük, bu promosyonlardan kartlara yapılan yüklemenin çoğu banka tarafından yıl sonunda silindiğini vurguladı.

Küçük, “Banka kredi kartlarına ve bazı mağaza kartlarına, alışveriş sonrası puan yüklenmekte, bu puanlar para olarak kullanılabilmektedir. Yıl sonlarında, bazı bankalar ve mağazalar, kartlara yüklenen para puanları silmekte, bazıları ise yeni yıla devretmektedir. Bu yüzden tüketicilerimiz elde promosyon şeklinde verilen bu puanlarını kontrol ederek kullanması önerisinde bulunuyoruz” dedi.

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