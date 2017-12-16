16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:07İkindi 15:23Akşam 17:45Yatsı 19:11
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -15°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 155,894 -0.46
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

Elektrikli otobüs Külliye’nin oldu

»
Elektrikli otobüs Külliye’nin oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın test ettiği elektrikli otobüs, TEMSA tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hediye edildi. Otobüs için Külliye’de bir şarj istasyonu da kurulacak.
Elektrikli otobüs Külliye’nin oldu Elektrikli otobüs Külliye’nin oldu Elektrikli otobüs Külliye’nin oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda test ettiği elektrikli otobüs TEMSA tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye edildi. Elektrikli otobüsün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazısı, forsu ve Türk bayrağı yer aldı. Otobüs için Külliye içinde küçük bir şarj istasyonu da kurulacak.

Elektrikli otobüsün tüm tasarımı, yazılımı, bileşen yerleşimi ve araç dinamiği Temsa'ya ait. 63 yolcu kapasiteli 200kilowatsaat batarya ile 230 kilometre menzile sahip otobüs, 6 saatte şarj edilebiliyor.

YERLİLİK % 98 OLACAK

Bugün itibarıyla aracın yerlilik oranı yüzde 60 seviyesindeyken, 2020 yılında batarya, motor ve aksların da Türkiye'de üretilmesiyle, yerlilik oranının yüzde 98'e ulaşması planlanıyor.

6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nden Mabeyn Köşkü'ne elektrikli otobüsle gitmişti.

'ENERJİ KAVGASINI BİTİRSİN' TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 TÜBA Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Elektrikli araç projesinin insanlığın son 1-1.5 asrına damga vuran petrol odaklı çatışmaların, acıların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum. Bu gelişmelerin enerji kaynaklarına hakim olma kavgasının bir an önce bitmesine vesile olmasını temenni ediyorum" demişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmir’de ulaşıma yüzde 10 yeni yıl zammıİzmir’de ulaşıma yüzde 10 yeni yıl zammıİzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karara göre 2.60 TL olan tam bilet 2.86 TL’ye, 1,50 TL olan öğrenci bileti ise 1,65 TL’ye yükselecek.
Türkiye 7.2 milyar lira fazladan faiz ödüyorTürkiye 7.2 milyar lira fazladan faiz ödüyor2017’de geçen yıla göre artan faiz oranları nedeniyle Türkiye 7.2 milyar lira fazladan faiz ödüyor. 2016 tamamında 50.2 milyar lira faiz ödenmişti.
Elektrikli otobüs Külliye’nin olduElektrikli otobüs Külliye’nin olduCumhurbaşkanı Erdoğan’ın test ettiği elektrikli otobüs, TEMSA tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hediye edildi. Otobüs için Külliye’de bir şarj istasyonu da kurulacak.
‘Bitcoin’e para yatıran kaybetmeye hazır olsun’‘Bitcoin’e para yatıran kaybetmeye hazır olsun’Son dönemde popüler hale gelen sanal para birimi Bitcoin için üst üste uyarı geliyor.
Bu da PutinCoin! Sert yükseliyor...Bu da PutinCoin! Sert yükseliyor...Rus lider Putin`in adını taşıyan sanal para PutinCoin, kripto para borsası YoBit`te bugün yüzde 126 değer kazanarak 0,04 dolara yükseldi.
Besiciye yeni destekBesiciye yeni destekKarkas et ithalatı izin isteyen besicilere, canlı besi hayvan ithalatı için destek verilecek.
  • Türkler buldu, dünya talip oldu!16 Aralık 2017 Cumartesi 09:46
  • Bakan Müjdeli haberi verdi: Yakında açıklayacağız!16 Aralık 2017 Cumartesi 09:46
  • New York borsası 3 rekorla kapandı16 Aralık 2017 Cumartesi 08:30
  • S&P'nin Türkiye takvimi açıklandı16 Aralık 2017 Cumartesi 07:10
  • Amazon, İtalya’ya 100 milyon avro ödeyecek15 Aralık 2017 Cuma 22:46
  • Borsa günü düşüşle tamamladı15 Aralık 2017 Cuma 20:39
  • Hamsinin fiyatı el yakıyor!15 Aralık 2017 Cuma 17:26
  • SPK, o hisseleri satışa çıkardı15 Aralık 2017 Cuma 17:22
  • Çin ve Hindistan'ın dengeleri değiştirecek 2 hamle15 Aralık 2017 Cuma 17:20
  • Türkiye için tarihi bir gün15 Aralık 2017 Cuma 17:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri