Elektrikli otobüs Külliye’nin oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın test ettiği elektrikli otobüs, TEMSA tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hediye edildi. Otobüs için Külliye’de bir şarj istasyonu da kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda test ettiği elektrikli otobüs TEMSA tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye edildi. Elektrikli otobüsün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazısı, forsu ve Türk bayrağı yer aldı. Otobüs için Külliye içinde küçük bir şarj istasyonu da kurulacak.

Elektrikli otobüsün tüm tasarımı, yazılımı, bileşen yerleşimi ve araç dinamiği Temsa'ya ait. 63 yolcu kapasiteli 200kilowatsaat batarya ile 230 kilometre menzile sahip otobüs, 6 saatte şarj edilebiliyor.

YERLİLİK % 98 OLACAK

Bugün itibarıyla aracın yerlilik oranı yüzde 60 seviyesindeyken, 2020 yılında batarya, motor ve aksların da Türkiye'de üretilmesiyle, yerlilik oranının yüzde 98'e ulaşması planlanıyor.

6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nden Mabeyn Köşkü'ne elektrikli otobüsle gitmişti.

'ENERJİ KAVGASINI BİTİRSİN' TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 TÜBA Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Elektrikli araç projesinin insanlığın son 1-1.5 asrına damga vuran petrol odaklı çatışmaların, acıların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum. Bu gelişmelerin enerji kaynaklarına hakim olma kavgasının bir an önce bitmesine vesile olmasını temenni ediyorum" demişti.