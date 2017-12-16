16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Prens Selman'dan skandal talimat! ABD’ye yaranmak için..

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Prens Selman'dan skandal talimat! ABD’ye yaranmak için..
Suudi Arabistan, ABD’ye yaranmak için Pentagon destekli PKK’ya destek çıktı.
Prens Selman'dan skandal talimat! ABD’ye yaranmak için.. Prens Selman'dan skandal talimat! ABD’ye yaranmak için.. Prens Selman'dan skandal talimat! ABD’ye yaranmak için..

Veliaht Prens ülke medyasına terör örgütü YPG hakkında kötü haber yapmama talimatı verdi.

Son dönemde Prens Muhammet Bin Selman liderliğinde farklı açılımlar yapan Suudi Arabistan, ABD'nin 'Ilımlı İslam' hedefini gerçekleştirmek için birçok reforma imza atmaya başladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ise reformların en önemli lideri olarak dünyaya tanıtıldı. Ancak Selman bunun için skandallara imza attı! Kudüs konusunda İsrail tarafında kaldı.

SKANDAL

ABD'nin sözünden çıkmayan, İsrail'e destek olan Prens dün Fransız dergisi Le Point'de kapak konusu oldu. "Geleceğin lideri" olarak tanıtıldı.

Prensin Suudi Arabistan'ı ise Kudüs'te yaşanan İsrail zulmünü görmezken, Kandil'e çıkıp PKK'lı hainlerle röportaj yapmaya başladı. Ukaz Gazetesi'nin muhabiri Abdullah el-Gadvi, Kandil'e çıkarak PKK'lı terörist Rıza Altun'la konuştu. Terör örgütünü aklamaya çalıştı. ABD'nin desteklediği YPG'ye de arka çıkma kararı alan Prens Selman ülke medyasına "YPG ve PKK hakkında kötü haber kullanmayın" talimatı verdi. Prens böylelikle ABD'nin sözünden çıkmamaya devam etti.

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