Yok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptı

112 Acil Servis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir kişinin rahatsızlandığını haber aldı.
Olay yerine giden ekipler, kaçak içki kullanımı nedeniyle alkol zehirlenmesi yaşadığını belirlediği Zeki K'yi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Zeki K, daha sonra ortadan kayboldu.
Hastanenin röntgen teknisyeni O.B, görüntüleme odasındaki mont, hastane kıyafetleri ve içinde 2 radyasyon ölçer ile cep telefonu şarj cihazının bulunduğu çantasının çalındığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye giden Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı Zeki K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Ekipler, şüpheliyi ambulansla alındığı adreste yakaladı, zanlının yanında hastane görevlisine ait eşya da bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki K. tutuklandı.
Güvenlik kamerasına Zeki K'nin, sağlık ekiplerince hastanenin acil servisine sedyeyle getirilmesi, bir süre sonra elindeki çantayla ayrılması yansıdı.