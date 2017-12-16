16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:07İkindi 15:23Akşam 17:45Yatsı 19:11
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -14°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 155,894 -0.46
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

Yok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptı

»
Adana'da alkol zehirlenmesi nedeniyle ambulansla hastaneye getirilen adam, sağlık görevlisinin kıyafetlerini ve içinde medikal cihaz ile telefon şarjının bulunduğu çantayı çaldı.
Yok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptı
Yok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptı Yok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptı Yok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptı

112 Acil Servis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan  Cemal Beriker Bulvarı'nda bir kişinin rahatsızlandığını haber aldı.

Olay yerine giden ekipler, kaçak içki kullanımı nedeniyle alkol  zehirlenmesi yaşadığını belirlediği Zeki K'yi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet  Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Zeki K, daha sonra ortadan kayboldu.

Hastanenin röntgen teknisyeni O.B, görüntüleme odasındaki mont,  hastane kıyafetleri ve içinde 2 radyasyon ölçer ile cep telefonu şarj cihazının  bulunduğu çantasının çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye giden Asayiş Şubesi Hırsızlık  Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı Zeki K'nin  gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, şüpheliyi ambulansla alındığı adreste yakaladı, zanlının  yanında hastane görevlisine ait eşya da bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki K.  tutuklandı.

Güvenlik kamerasına Zeki K'nin, sağlık ekiplerince hastanenin acil  servisine sedyeyle getirilmesi, bir süre sonra elindeki çantayla ayrılması  yansıdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptıYok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptıAdana'da alkol zehirlenmesi nedeniyle ambulansla hastaneye getirilen adam, sağlık görevlisinin kıyafetlerini ve içinde medikal cihaz ile telefon şarjının bulunduğu çantayı çaldı.
Köpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettilerKöpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettilerMuğla’nın Bodrum ilçesinde tavuk çiftliğine dalan köpekler 48 tavuğu telef etti.
Ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulunduOrmanlık alanda ağaca asılı ceset bulunduAntalya'nın turistik ilçesi Kemer'de, ormanlık alanda iple ağaca asılı erkek cesedi bulundu.
Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!İzmir'de dünyaya gelen Baran için haciz işlemi başlatıldı. Doğum masraflarını ödeyemeyen aile yardım bekliyor...
Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadıKazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadıAdana’da emekli, 79 yaşındaki Ömer Subaşı, elektrikli römorkla giderken otomobilin çarpması sonucu öldü.
Evleri olmayan aile, arabada yaşıyorEvleri olmayan aile, arabada yaşıyorİstanbul Beşiktaş’ta 5 kişilik aile, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobillerinde 2,5 yaşındaki çocukları ile birlikte yaşıyor.
  • Asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı15 Aralık 2017 Cuma 09:01
  • Küçükçekmece'de çatışma: Ölü ve yaralılar var15 Aralık 2017 Cuma 07:43
  • Ayakkabı tabanına gizlenmiş halde bulundu13 Aralık 2017 Çarşamba 15:20
  • 5 kişilik aile 15 gündür bulunamadı!13 Aralık 2017 Çarşamba 13:36
  • Aydın'da cinayet gibi kaza13 Aralık 2017 Çarşamba 11:18
  • Dehşete düşüren olay!12 Aralık 2017 Salı 19:00
  • İstanbul'da acil servisler doldu taştı!12 Aralık 2017 Salı 18:40
  • Kadının isyanı! Bu adamdan ne zaman kurtulacağım12 Aralık 2017 Salı 16:00
  • Sınıfta arkadaşını öldürmüştü! Testere...12 Aralık 2017 Salı 15:20
  • Roma dönemine ait! Satmak isterken yakalandılar12 Aralık 2017 Salı 15:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri