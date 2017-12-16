İsrail güzeliyle çekilmişti! Ülkeden kaçtı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Las Vegas’ta kasım ayında düzenlenen yarışma sonrası Gandelsman’la poz veren Idan, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına 'barış ve sevgi' notunu düştü.
Irak’ta yaşayan sosyal medya kullanıcıları, Idan’ın bu fotoğrafla İsrail’i tanıdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek iki modeli anlaşma yapmakla suçladı.
The Washington Post'a göre Irak güzeli, bu fotoğrafı sosyal medyadan kaldırmaması durumunda tacının elinden alınacağı tehdidini aldı. Sarah Idan, baskılar yüzünden ailesiyle birlikte ABD’ye taşınma kararı aldı.
İsrailli model Gandelsman, “Irak ve İsrail vatandaşlarının dost olabileceğini takipçilere göstermek için fotoğrafı yayınladık. Birleşebiliriz, zira sonuçta hepimiz insanız” yorumunda bulundu.