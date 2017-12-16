İzmir’de ulaşıma yüzde 10 yeni yıl zammı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karara göre 2.60 TL olan tam bilet 2.86 TL’ye, 1,50 TL olan öğrenci bileti ise 1,65 TL’ye yükselecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2017 yılı son toplantısında 2018 yılına ulaşım zammı kararı alandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen rapor doğrultusunda ulaşım tarifesi yüzde 10 zamlandı. AK Parti Grubu ret oyu kullandı. Yeni tarifeye göre 1 Ocak 2018’den itibaren İzmir’de 2,60 TL olan tam bilet 2,86 liraya, 1,50 TL olan öğrenci ve 60 yaş kartı bileti ise 1,65 TL’ye yükseldi.

Öğretmenlerin 2 TL olan biniş tarifesi ise 2.20 TL oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Bilal Doğan, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 10 zamma tepki gösterdi. Zammın gereksiz olduğunu belirten Doğan, "ESHOT’da iş, yatırım yok ama zam var. Kurumun zararını niye İzmirliler'e fatura ediyorsunuz. Bu zammın arkasında art niyet var" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, "Muhalefettir eleştirecek. Fakat Maliye Bakanlığı yeniden değerlendirme oranına esas teşkil eden TÜİK’in yurt içi fiyat endeksi ekim ayı sonunda yüzde 14.47’dir. Yeni ücret tarifemizin zam oranı yüzde 10’dur" dedi.